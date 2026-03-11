Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Что известно о визите на Ближний Восток?
Зеленский 11 марта сообщил, что три группы с украинскими специалистами по БпЛА отправились в страны Ближнего Востока.
Сильные группы – с экспертами, военными, инженерами. Сегодня военные уже общаются, уже работают,
– объяснил президент Украины.
Также в Объединенные Арабские Эмираты прибыл Секретарь СНБО Рустем Умеров. По словам Зеленского, там он будет обсуждать направления сотрудничества.
Отмечается, что ОАЭ не единственная страна, где запланирован визит Умерова. Секретарь СНБО посетит и другие страны региона, в том числе Саудовскую Аравию.
Почему специалистов из Украины отправили на Ближний Восток?
Ранее США и страны Персидского залива обратились к Украине за помощью в борьбе с иранскими дронами.
По словам Зеленского, Украина предлагает свой опыт в обмен на возможность продажи дронов-перехватчиков. Также страна просит предоставить средства для сбивания российской баллистики.
Советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что количество экспертов, которых отправили на Ближний Восток, не повлияет на защиту воздушного пространства Украины.