Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Смотрите также Советы для Ирана вышли на новый уровень: СМИ пишут о конкретных тактических указаниях Москвы

Что известно о визите на Ближний Восток?

Зеленский 11 марта сообщил, что три группы с украинскими специалистами по БпЛА отправились в страны Ближнего Востока.

Сильные группы – с экспертами, военными, инженерами. Сегодня военные уже общаются, уже работают,

– объяснил президент Украины.

Также в Объединенные Арабские Эмираты прибыл Секретарь СНБО Рустем Умеров. По словам Зеленского, там он будет обсуждать направления сотрудничества.

Отмечается, что ОАЭ не единственная страна, где запланирован визит Умерова. Секретарь СНБО посетит и другие страны региона, в том числе Саудовскую Аравию.

Почему специалистов из Украины отправили на Ближний Восток?