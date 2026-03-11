Об этом 24 Каналу рассказал советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко, отметив, что впоследствии Украина сможет просить гораздо больше в замен. В частности, конкретные средства для сбивания российской баллистики.

Как Украина поможет арабским странам и что может получить?

Советник министра обороны отметил, что Украина уже имеет совместное производство дронов-перехватчиков с Великобританией. Поэтому нет препятствий, чтобы реализовывать такие программы с другими партнерами, в частности США.

В то же время на Ближний Восток Украина уже отправила несколько специалистов, чтобы они помогли странам Персидского залива.

И количество экспертов, которых мы отправили, есть на уровне статистической погрешности. Поэтому это не влияет на нашу обороноспособность и защиту воздушного пространства,

– подчеркнул он.

Стерненко объяснил, что зато это поможет Украине с геополитического обзора. Ведь теперь мы показываем партнерам, что наши отношения могут быть на уровне сотрудничества.

Заметьте! Политолог Вадим Денисенко считает, что такая помощь от Украины – это огромный прорыв и огромная дипломатическая победа для нас. По его мнению, участие украинских специалистов способно повлиять на восприятие Украины и войны между Киевом и Москвой.

Владимир Зеленский уже сообщал, что мы можем помочь США, но нам нужны средства для перехвата баллистики. В Украине нет собственного производства против баллистических ракет. Говорится о ракетах PAC-3 к ЗРК Patriot, которые сегодня производят в ограниченном количестве.

