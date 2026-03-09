Что может включать эта помощь, не ослабит ли это украинский фронт и почему Украине важно было пойти на такой шаг в Ближневосточном конфликте для 24 Канала разобрали военные и политические эксперты.

Детали Как Украина может помочь США в войне на Ближнем Востоке: в ISW раскрыли детали

Почему Украине было важно оказать помощь?

Политолог Вадим Денисенко высказал мнение, что для Украины важно, чтобы война на Ближнем Востоке завершилась как можно скорее.

Передача странам Персидского залива дронов-перехватчиков, а также отправка украинских инструкторов для помощи в противодействии иранским "Шахедам" могла бы существенно изменить отношение этих государств к Украине.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина на Ближнем Востоке будет помогать партнерам прежде всего в противодействии иранским беспилотникам-камикадзе и крылатым ракетам. Для этого Киев предоставит экспертизу и боевой опыт украинских военных, будет организовывать обучение и консультации, а также может поставлять дроны-перехватчики тем странам, которые заинтересованы в их использовании.

Во многих странах региона до сих пор сохраняются достаточно сильные пророссийские настроения. В то же время участие украинских специалистов в защите от иранских беспилотников способно повлиять на восприятие Украины и войны между Киевом и Москвой.

Для нас это был бы огромный прорыв и огромная дипломатическая победа,

– подчеркнул политолог.

Он также предостерег, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на поставках ракет для украинских систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В частности, в регионе активно используются ракеты к системе Patriot, запасы которых быстро уменьшаются. После летней кампании Соединенные Штаты Америки и Израиль против Ирана, Пентагон даже временно приостанавливал поставки вооружения, проводя проверку собственных запасов.

Почему Украина помогает на Ближнем Востоке: смотреть видео

Чем Украина способна помочь?

Украинские военные готовы защищать интересы государства где угодно в мире, однако из-за недостатка личного состава участие в событиях на Ближнем Востоке может быть лишь частичным. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, современная война существенно изменилась. Дешевые беспилотники, собранные из китайских компонентов, делают использование традиционных средств противовоздушной обороны экономически невыгодным. Именно поэтому украинский опыт борьбы с дронами и соответствующие технологии должны изучать международные партнеры.

Если поступит приказ воевать, например, в Иране – мы его выполним. За Украину наши военные готовы бороться где угодно. В то же время из-за нехватки человеческого ресурса наше участие может быть лишь частичным,

– отметил командир.

Он также отметил, что после завершения войны часть украинской армии должна продолжать участвовать в боевых операциях вместе с союзниками, ведь армия, которая долго не воюет, теряет боевой опыт и становится менее эффективной.

Современные вызовы меняют логику противовоздушной обороны. Например, иранский дрон стоит примерно 50 тысяч долларов, тогда как ракета для комплекса Patriot может стоить около 2 миллионов долларов. Поэтому Украине приходится искать новые технологические решения для борьбы с такими угрозами.

Украина уже развивает военно-техническое сотрудничество с европейскими производителями. Участие в совместных проектах по производству вооружения не только усиливает оборону, но и создает долгосрочные экономические связи, ведь страны-покупатели в дальнейшем нуждаются в техническом обслуживании и комплектующих.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко считает, что решение направить украинских специалистов для помощи в защите американских объектов является проявлением зрелой и ответственной позиции государства. Страна демонстрирует себя как надежный союзник, который имеет уникальные знания, опыт и технологии. Именно поэтому на украинских специалистов есть спрос, ведь их решения в борьбе с дронами значительно дешевле и эффективнее, чем использование дорогих ракет.

Интерес к украинским специалистам только усиливает международные позиции Украины, а не ослабляет их.

Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Киев может помогать партнерам прежде всего в технологическом и консультативном направлениях по противодействию беспилотникам. В то же время украинские военные специалисты должны выполнять свои задачи прежде всего на территории Украины.

Маломуж поддерживает идею совместного использования технологий и налаживания производства, которое помогало бы защищать как Украину, так и государства, что ее поддерживают. Однако украинские военные ресурсы, в частности беспилотники и подготовленные подразделения, должны оставаться для выполнения задач на собственной территории, ведь именно там идет война и ежедневно происходят российские атаки.

Он отметил, что каждый специалист, который способен противодействовать дронам, нужен в пределах Украины. Речь идет не только о системах противодействия беспилотникам, но и об авиации, противоракетной обороне и других средствах защиты воздушного пространства.

Что могут делать украинские военные на Ближнем Востоке: смотреть видео

Какие "козыри" получит Украина?

Общественный деятель, политик из США Юрий Рашкин считает, что обращение Соединенных Штатов Америки к Украине с просьбой о консультациях и помощи в противодействии иранским дронам свидетельствует о наличии у Киева важных козырей на международной арене.

Украинский опыт бесценен, нужен везде по всему региону, нужен по всему миру. Неожиданно выясняется, что украинский опыт – это важнейший опыт борьбы, потому что это не истребители, это не супердорогие ракеты, это технология, которая работает,

– отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина должна использовать этот технологический и боевой опыт как дипломатический ресурс. Обмен собственными разработками и знаниями с союзниками может происходить в обмен на другие технологии и современное вооружение, что укрепит позиции Украины, в том числе и в возможных переговорных процессах по войне.

Украинские разработки в сфере беспилотников уже стали примером эффективных и относительно недорогих решений в современной войне. Именно поэтому интерес к украинским технологиям растет, ведь они показали свою результативность в крупнейшей войне XXI века, которая продолжается на территории Украины.

По мнению Рашкина, если партнерам нужны украинские технологии или опыт борьбы с дронами, Украина может сотрудничать с ними, получая взамен необходимые виды вооружения. Такое взаимодействие способно усилить обороноспособность государства и создать дополнительные возможности для давления на Путина с целью приближения переговоров о завершении войны.

Как Украина сможет усилить международные позиции: смотреть видео

Кто и почему запросил помощь Украины