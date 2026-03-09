Опыт Украины в обороне от иранских БпЛА может усилить ПВО США и их союзников. Об этом сообщили в ISW.

Как Украина поможет США в конфликте с Ираном?

Украинские военные будут учить другие страны сбивать иранские БпЛА типа "Шахед". Они также будут рассказывать, как бороться с крылатыми ракетами и другими воздушными угрозами.

Несколько украинских компаний заявили, что могут экспортировать в США и их союзников беспилотники-перехватчики, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Некоторые государства Персидского залива уже хотят приобрести такое оружие.

В ISW отметили, что компании по производству дронов могут изготавливать до 50 тысяч БпЛА в месяц, параллельно обеспечивая все потребности Украины.

Основной задачей остается обучение пилотов управлять такими дронами. На каждого солдата понадобится несколько месяцев работы. Пока это остается основным ограничительным фактором для стран Ближнего Востока.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?