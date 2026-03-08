Второй заинтересованной стороной в такой высадке является Израиль. Об этом сообщили Axios.

Правда ли, что США могут захватить ядерный арсенал Ирана?

Четыре источника, знакомые с переговорами США и Израиля, говорят, что да. Для этого в Иран могут отправить спецподразделения.

Предотвращение получения Ираном ядерного оружия является одной из заявленных военных целей президента Трампа. 450 килограммов 60-процентного обогащенного урана, которые принадлежат режиму и которые могут быть превращены в оружие в течение нескольких недель, является одним из ключевых элементов достижения этой цели,

Справка. Уран, обогащенный до 60 процентов, может использоваться в военных целях. Чтобы создать ядерное оружие, нужно обогатить уран до около 90 процентов.

Подземные объекты Ирана хорошо укреплены, поэтому задачей десантников будет проникнуть туда.

Интересно! Ранее Трамп говорил, что США могут ввести войска и операция против Ирана превратится в наземную. 8 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что такое пока не рассматривают.

Журналисты указывают, что администрация Дональда Трампа рассматривает два варианта. Первый – вывезти уран с территории Ирана, второй – "разбавить" его на месте с участием ядерных экспертов – возможно, специалистов из МАГАТЭ.

Также США могут захватить нефтяной остров Харк, ведь именно через него проходит большинство иранской нефти на экспорт – 90 процентов сырой нефти.

Показываем остров Харк в Иране на карте

Справка. Харк – это остров в Персидском заливе, который принадлежит Ирану – в 25 километрах от побережья. Административно остров входит в состав провинции Бушир. Там расположен терминал экспорта нефти и аэропорт. Остров расширяет иранские территориальные морские претензии на нефтяные месторождения Персидского залива, говорится в Википедии.

Таким образом, остров Харк критически важен для иранской экономики – и именно поэтому может стать целью США.

Что с иранским ядерным оружием?