Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в соцсети Х.
Производил ли Иран ядерное оружие?
Председатель МАГАТЭ в своих отчетах по Ирану и его ядерной программе отметил, что доказательств создания ядерной бомбы нет. В то же время он выразил обеспокоенность из-за значительных запасов обогащенного урана, приближенного к оружейному классу, а также из-за ограниченного доступа инспекторов.
Также Гросси сообщил, что пока Иран не начнет сотрудничество с МАГАТЭ в решении вопросов, связанных с гарантиями, агентство не сможет подтвердить, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер.
Что этому предшествовало?
28 февраля США и Израиль начали совместную военную воздушную операцию против Ирана. Уже 1 марта иранский посол Реза Наджафи заявил, что противники атаковали "мирные защищённые ядерные объекты Ирана". На такое отреагировали в МАГАТЭ и заметили, что сейчас нет никаких признаков того, что ядерные объекты в Иране были повреждены.
2 марта председатель МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией, которая происходит на Ближнем Востоке.
3 марта МАГАТЭ все же подтвердило попадание в ядерный объект в Иране. По данным агентства, на объекте повреждены входные здания подземного завода по обогащению топлива. В то же время там сообщили, что радиологические последствия не фиксируются.