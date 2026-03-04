Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в соцсети Х.

Производил ли Иран ядерное оружие?

Председатель МАГАТЭ в своих отчетах по Ирану и его ядерной программе отметил, что доказательств создания ядерной бомбы нет. В то же время он выразил обеспокоенность из-за значительных запасов обогащенного урана, приближенного к оружейному классу, а также из-за ограниченного доступа инспекторов.

Также Гросси сообщил, что пока Иран не начнет сотрудничество с МАГАТЭ в решении вопросов, связанных с гарантиями, агентство не сможет подтвердить, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер.

Что этому предшествовало?