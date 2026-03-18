Об этом указано в заявлении МАГАТЭ.

Что известно об атаке на АЭС в Бушере?

Вечером 17 марта снаряд попал в районе станции. В то же время пока нет данных о повреждении самой АЭС или пострадавших среди персонала.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности, отметив риски, которые могут привести к ядерной аварии.

Иранские государственные медиа также сообщали о попадании боеприпаса на территорию объекта. Тип снаряда не уточняется. По официальной информации Тегерана, инцидент не повлек материальный ущерб или жертв.

Власти Ирана не назвали, кто именно стоит за атакой, однако заявили о нарушении международных норм, гарантирующих неприкосновенность ядерных объектов во время боевых действий. В Тегеране также предупредили, что подобные удары могут иметь серьезные последствия для безопасности всего региона Персидского залива.

На инцидент отреагировали и в российской корпорации "Росатом", которая участвовала в строительстве станции. Там заявили, что взрыв произошел вблизи здания метеорологической службы, неподалеку действующего энергоблока. По их словам, радиационный фон остается в пределах нормы.

По информации СМИ, накануне – 11 марта – российская сторона эвакуировала около 150 сотрудников, работавших на Бушерской АЭС.

