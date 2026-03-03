Об этом МАГАТЭ сообщило в X.
Какие последствия атаки по ядерному объекту в Иране?
В МАГАТЭ подтвердили повреждения входных зданий подземного завода по обогащению топлива (ОЗП) в Иране.
В организации отметили, что радиологических последствий нет, а дополнительного воздействия на самом ОЗП, который был серьезно поврежден во время июньского конфликта, не обнаружено.
В Иране ранее сообщали о поражении ядерного объекта в Натанзе
Иран сообщил о атаке на ядерный объект в Натанзе со стороны США и Израиля.
Сначала в МАГАТЭ говорили, что нет признаков, что любые ядерные объекты в Иране, включая АЭС в Бушере и исследовательским реактором в Тегеране, были повреждены или поражены.