Об этом французский лидер сообщил 2 марта во время выступления на базе Иль-Лонг, расположенной в северо-западной части страны, вблизи Бреста, сообщают Le Monde, Clash Report и Le Figaro.
Что анонсировал Макрон по ядерному оружию?
Эммануэль Макрон убежден, что его задача заключается в том, чтобы система сдерживания Франции и в дальнейшем оставалась достаточно мощной и эффективной в условиях угрозы и опасной среде на фоне последних событий.
Именно поэтому я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале,
– заявил он.
По его словам, отныне страна не будет разглашать количество и данные ядерного арсенала. Он призвал партнеров присоединиться к начальной работе, которую Париж уже начал с Германией и Великобританией по этому поводу.
"Германия, Великобритания и Франция будут сотрудничать над ракетами большой дальности... Как вы, видимо, поняли, я больше всего хочу, чтобы европейцы снова взяли под контроль собственную судьбу", – объяснил французский лидер.
По его мнению, "следующие полвека будут эпохой ядерного оружия", поэтому он обязался работать над этими силами. Отметим, что вышеупомянутые заявления прозвучали на фоне эскалации на Ближнем Востоке, в частности, против Ирана.
Справочно. Собственное ядерное оружие среди европейских стран имеют только Великобритания и Франция. В некоторых странах континента размещено подобное вооружение только американского производства в рамках программ НАТО.
Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Европу?
Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов недавно предположил, что Франция, которая имеет наибольший потенциал из всех европейских стран, может выступать как своеобразный щит для Европы от ядерных угроз.
Ранее Иран нанес ракетные удары по военным объектам Германии, Франции и Британии на Ближнем Востоке в рамках ответа на атаку США. Эти три страны пригрозили Тегерану военным ответом на подобные действия.
Эксперты объясняли, что сейчас Китай не подаёт сигналов, что планирует втягиваться в конфликт. Поэтому сейчас можно утверждать, что война на Ближнем Востоке останется локальной, а эксалация в конце концов спадет.