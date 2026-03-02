Ранее Германия и Швеция уже подтвердили переговоры с французами о ядерном сдерживании. Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов озвучил 24 Каналу мнение, что Макрон будет размахивать "ядерной дубинкой" в Европе.

Читайте также Путин кое-что скрывает: эксперты предположили, что кроется за ложью о передаче ядерки Киеву

Как Франция может защитить Европу?

Юрий Богданов предположил, что Эммануэль Макрон будет говорить о том, что Владимир Путин представляет угрозу для Европы. Также о том, что даже те страны, которые не имеют ядерного оружия, имеют право на защиту от потенциальной агрессии.

То есть это будет партнерская история, где, возможно, Швеция, Германия, другие страны будут помогать Франции финансировать их ядерные силы. А Франция, как страна, которая имеет ядерное оружие, будет защищать общее европейское пространство, возможно, Украину также, от российской, американской, китайской ядерной угрозы,

– объяснил он.

Ведь сейчас такое специфическое время, что даже американское ядерное оружие можно рассматривать как фактор риска для европейского континента. Соответственно Франция, которая имеет наибольший потенциал из всех европейских стран, может выступать как своеобразный щит для Европы от ядерных угроз.

Поэтому думаю, что это будет скорее партнерское взаимодействие. В частности, другие страны финансируют финансовую программу и французские силы сдерживания, а Франция предоставляет сервис,

– сказал специалист по стратегическим коммуникациям.

Ядерное оружие для Украины: что известно?