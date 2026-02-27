Об этом президент Украины сказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.
Что ответил Зеленский на упреки Кремля относительно ядерного оружия?
Журналист попросил Владимира Зеленского прокомментировать заявление Кремля о том, что Украина якобы пытается получить ядерное оружие от Великобритании и Франции.
Украинский лидер опроверг эти циничные заявления российской пропаганды, но в шутливой форме.
Я бы с удовольствием. А ты? Но у меня не было предложений,
– сказал Зеленский с улыбкой.
Глава государства подчеркнул, что "россияне должны знать, что мы не исключаем этого", то есть теоретической возможности того, что партнеры могли бы передать ядерное оружие Украине в случае чего.
Однако на уточняющий вопрос журналиста президент признал, что этого не произойдет.
"Нет. Этого точно не будет (передачи ядерного оружия Украине от партнеров – 24 Канал)", – резюмировал Зеленский.
Кстати, военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко предположил в эфире 24 Канала, что информационные вбросы со стороны России, что якобы Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное оружие, могут быть связаны с намерениями этих стран рассмотреть размещение своего военного контингента в Украине после завершения войны. По словам эксперта, такая риторика Кремля имеет признаки шантажа и попытки запугать Запад.
Откуда появилось заявление о якобы возможной передаче Украине ядерного оружия?
Служба внешней разведки России 24 февраля заявила, что Великобритания и Франция якобы планируют передать Украине ядерное оружие, скрывая это под собственные разработки Украины. Россияне пригрозили "опережающими шагами" в ответ.
Представитель Кира Стармера отметил, что ложь о ядерных бомбах – это "очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от его ужасных действий в Украине". По словам представителя британского премьера, в словах российского диктатора нет никакой правды.
Интересно, что на заявление России отреагировали даже в Китае. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отметила, что Пекин не располагает информацией о возможной передаче ядерного оружия Украине от Франции и Великобритании.