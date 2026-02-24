Об этом заявили в службе внешней разведки России, которую цитирует пропагандистское росСМИ "РИА Новости".
О чем заявила российская разведка?
В России заявили, что Великобритания и Франция якобы пытаются "замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под собственные разработки Украины". Там утверждают, что речь идет о якобы скрытой поставке комплектования, оборудования и технологий ЕС в этой сфере.
Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1,
– написали пропагандисты.
Такое намерение пока не комментировали в Париже и Лондоне, однако представитель Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на заявление СВР России. Назвал он якобы планы "такими, граничащими с безумием". Поэтому, мол, Москва рассчитывает на реакцию общественности и парламентов стран.
Более того, российский диктатор Путин пригрозил, что противники России "видимо, понимают, чем использование ядерного компонента может закончиться".
Что говорят о ядерном оружии в Европе и США?
По данным Politico, в Европе изучают вариант собственной системы ядерного сдерживания.
Ключевую роль могут сыграть Франция и Великобритания, ведь есть сомнения относительно реакции США на потенциальную агрессию России.
Ранее истек срок действия ядерного договора СНВ-3 между США и Россией. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерении обсудить с Россией новый такой договор. По его словам, США будут настаивать на жестких условиях и хотят привлечь к договоренностям Китай.