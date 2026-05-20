Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что в России время от времени угрожают всему миру ядерным оружием. Несмотря на все громкие заявления, сейчас диктатор Путин обладает лишь двумя инструментами влияния на другие страны. И оба являются достаточно специфическими.

Почему Россия снова угрожает ядерным оружием?

По словам Богданова, фактически сейчас Россия имеет только два "оружия" – это террор и "понты". Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы минимизировать последствия от российского террора.

Ядерный шантаж относится к категории "понтов". На самом деле Россия боится прямой конфронтации с НАТО, ведь они не имеют возможности выдержать такую войну. Но есть другие способы показать, "какие они сильные".

Поэтому Россия "машет палкой", угрожает ударами, рассказывает о ядерном оружии. Это для них является механизмом демонстрации остатка влияния и мощи,

– отметил Богданов.

По его мнению, европейским странам здесь нужно приготовиться. Россия и в дальнейшем будет давить на них. В частности там попытаются привести к власти различные ультраправые партии, которые симпатизируют Кремлю. В частности речь идет и об "Альтернативе для Германии". России нужно влиятельное дружественное правительство после поражения партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Обратите внимание! Авиационный эксперт Константин Криволап заметил, что об успешном испытании ракеты "Сармат" заявил только один Путин. С технической точки зрения она является достаточно сложной для того, чтобы поставить ее на вооружение. Уже был зафиксирован случай, когда эта ракета взорвалась в шахте.

Может ли Россия ударить ядерным оружием по Украине?

Россия обладает ядерным оружием, но так и не применила его по Украине после более чем 4 лет полномасштабной войны. Такая потенциальная атака принесет врагу слишком много рисков. В частности здесь стоит обратить внимание на позицию Китая, который всегда категорически высказывается против не только использования, но и угроз ядерным оружием. Россия зависима от КНР, которая является крупнейшим покупателем нефти в РФ.

По словам Богданова, Путин и другие представители режима и в дальнейшем будут заниматься шантажом и различными угрозами. Ведь никаких значительных "аргументов" у них не осталось. Ранее там рассказывали о "второй армии мира". Но эта группировка с 2022 года так и не смогла даже захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Вот это поколение российского руководства будет пытаться до последнего заниматься шантажом и угрозами, потому что других инструментов у них не осталось. Террор против гражданских в Украине и "понты" в отношении других стран – это то, на что они будут опираться до последнего дня своего существования. Должны с этим жить. Нужно противостоять этому эффективными ударами по российским военным заводам, НПЗ. Важно забрать у них инструменты ведения войны, тогда они будут вынуждены пойти на адекватные переговоры,

– подчеркнул Богданов.

Добавим, глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что Россия подвергает весь мир ядерной опасности. Враг действительно имеет техническую возможность нанести такой удар. Но сейчас нет признаков подготовки к такому сценарию.