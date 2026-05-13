Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что именно Путин сообщил об успешном испытании этой ракеты. Ни украинская, ни американская разведки ничего об этом не говорили.

Что не так с ракетой "Сармат"?

Вопрос ядерного удара со стороны России остается актуальным фактически с начала полномасштабной войны. Периодически диктатор Путин вспоминает о ядерном оружии и намекает, что может нанести такой удар. Он также постоянно рассказывает о новейшем российском вооружении. Но там есть много вопросов.

По словам Криволапа, сама ракета "Сармат" с технически-инженерной стороны является достаточно сложной для того, чтобы поставить ее на вооружение. Создается впечатление, что россияне хотят сделать все с большим размахом, чтобы освоить на этом как можно больше денег.

Обычно межконтинентальные баллистические ракеты запускают с шахтных пусковых установок. Однако россияне решили ввести другое решение.

Масса самой ракеты аж 200 тонн. А летает на 35 тысяч километров. Куда они собираются летать с такой дальностью? Теперь она стартует не из шахты, а с определенного механизма с помощью пневматического пуска. Вы представьте, какую воздушную "подушку" нужно сделать, чтобы она выбросила эту ракету. Это еще и воздух не должен нигде протекать. "Подушка" выталкивает эту ракету, а уже потом включается двигатель,

– отметил Криволап.

При этом россияне ранее пытались запустить ракету "Сармат" с шахтной пусковой установки. Уже есть зафиксированные случаи, когда это оружие фактически взорвалось под землей. Тогда эксперт Джордж Баррос из Института изучения войны сообщил, что диаметр воронки от взрыва составлял по меньшей мере 62 метра.

Поэтому в эти успешные испытания "Сармата" я не верю. Этот пуск вообще не был никем подтвержден,

– отметил Криволап.

Обратите внимание! Главный редактор Defence Express Олег Катков подчеркнул, что Россия уже на протяжении многих лет пытается взять на вооружение современную межконтинентальную баллистическую ракету. Он подтвердил, что один из запусков ракеты "Сармат" завершился взрывом в шахте. При этом согласно советским нормативам, для того, чтобы взять на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету, нужно было провести 10 подряд успешных пусков.

Ударит ли Россия ядерным оружием по Украине?

Эксперты неоднократно отмечали, что ядерное оружие – это прежде всего оружие сдерживания. Именно тогда оно действительно приносит пользу. Если его применить, то ничем хорошо это не закончится. Именно поэтому ведущие страны мира достаточно осторожно высказываются о применении ядерного оружия. Но диктатор Путин время от времени занимается шантажом на этой теме. Вполне вероятно, что это происходит именно с пропагандистской и политической целью. Особенно на фоне довольно скромного парада к 9 мая.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук подчеркнул, что ядерный шантаж – давняя тактика России. Они активно применяют этот "рычаг", когда успехи на фронте отсутствуют. В этом контексте важно вспомнить и о Китае, который является главным партнером России. Там всегда подчеркивают, что выступают против применения ядерного оружия.

При этом заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин считает, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Речь идет именно о тактическом ядерном ударе, который действует на ограниченную небольшую территорию. Такой сценарий вполне может лежать у Путина на столе еще с начала полномасштабной войны. Но пока там только угрожают этой темой.