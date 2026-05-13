Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що саме Путін повідомив про успішне випробування цієї ракети. Ні українська, ні американська розвідки нічого про це не говорили.

Що не так з ракетою "Сармат"?

Питання ядерного удару з боку Росії залишається актуальним фактично з початку повномасштабної війни. Періодично диктатор Путін згадує про ядерну зброю та натякає, що може завдати такого удару. Він також постійно розповідає про новітнє російське озброєння. Але там є багато питань.

За словами Криволапа, сама ракета "Сармат" з технічно-інженерного боку є досить складною для того, аби поставити її на озброєння. Складається враження, що росіяни хочуть зробити все з великим розмахом, щоб освоїти на цьому якнайбільше грошей.

Зазвичай міжконтинентальні балістичні ракети запускають з шахтних пускових установок. Однак росіяни вирішили запровадити інше рішення.

Маса самої ракети аж 200 тонн. А літає на 35 тисяч кілометрів. Куди вони збираються літати з такою дальністю? Тепер вона стартує не з шахти, а з певного механізму за допомогою пневматичного пуску. Ви уявіть, яку повітряну "подушку" потрібно зробити, щоб вона викинула цю ракету. Це ще й повітря не має ніде протікати. "Подушка" виштовхує цю ракету, а вже потім вмикається двигун,

– зазначив Криволап.

При цьому росіяни раніше намагалися запустити ракету "Сармат" з шахтної пускової установки. Вже є зафіксовані випадки, коли ця зброя фактично вибухнула під землею. Тоді експерт Джордж Баррос з Інституту вивчення війни повідомив, що діаметр вирви від вибуху становив щонайменше 62 метри.

Тому в ці успішні випробування "Сармата" я не вірю. Цей пуск взагалі не був ніким підтверджений,

– зауважив Криволап.

Зверніть увагу! Головний редактор Defence Express Олег Катков підкреслив, що Росія вже упродовж багатьох років намагається взяти на озброєння сучасну міжконтинентальну балістичну ракету. Він підтвердив, що один із запусків ракети "Сармат" завершився вибухом у шахті. При цьому згідно з радянськими нормативами, для того, аби взяти на озброєння міжконтинентальну балістичну ракету, потрібно було провести 10 поспіль успішних пусків.

Чи вдарить Росія ядерною зброєю по Україні?

Експерти неодноразово наголошували, що ядерна зброя – це насамперед зброя стримування. Саме тоді вона дійсно приносить користь. Якщо її застосувати, то нічим добре це не закінчиться. Саме тому провідні країни світу досить обережно висловлюються щодо застосування ядерної зброї. Але диктатор Путін час від часу займається шантажем на цій темі. Цілком вірогідно, що це відбувається саме з пропагандистською та політичною метою. Особливо на тлі досить скромного параду до 9 травня.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук підкреслив, що ядерний шантаж – давня тактика Росії. Вони активно застосовують цей "важіль", коли успіхи на фронті відсутні. В цьому контексті важливо згадати і про Китай, який є головним партнером Росії. Там завжди наголошують, що виступають проти застосування ядерної зброї.

При цьому заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін вважає, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Йдеться саме про тактичний ядерний удар, який діє на обмежену невелику територію. Такий сценарій цілком може лежати в Путіна на столі ще з початку повномасштабної війни. Але наразі там лише погрожують цією темою.