На це в розмові з 24 Каналом звернув увагу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, нагадавши, що це давня тактика Кремля і сьогодні Путіну нічого не залишається, як знову погрожувати ядерною зброєю.

Хто з власників "ядерки" дійсно небезпечний?

Поведінка Путіна, коли він намагається лякати світ "ядеркою", схожа з трампівською під час проведення військової операції США в Ірані. Рибачук озвучив, що американський лідер нещодавно несамовито бігав по Білому дому і хотів використати ядерне озброєння щодо Тегерану.

Коли людина авторитарна, має ядерну зброю, то в неї чухаються руки. В ситуації з Путіним очевидно, що українців він не залякає. Нас немає чим вже лякати. Якщо подивитися на зруйновані вщент українські міста, це могло б бути внаслідок використання Росією тактичної ядерної зброї, вона просто робить це артилерією, КАБами. Це російська тактика – нищити й паплюжити все,

– озвучив Рибачук.

Зі слів голови аналітично-адвокаційної організації, уявити собі можливість використання росіянами "ядерки" важко, адже для Китаю, від якого Росія залежна, така поведінка абсолютно неприйнятна. Пекін не раз заявляв, що її застосування розцінює як "червону лінію".

Нагадаємо! Росія не вперше тестує "Сармат". Наприкінці листопада 2025 року повідомлялось про невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети на пусковій базі під Оренбургом. Тоді ракета вибухнула в повітрі й впала, утворивши стовп фіолетового диму.

Найбільш непередбачуваним і небезпечним, як підсумував Рибачук, з усіх гравців на міжнародній арені, які мають "ядерку" – це Північна Корея, яка нібито є союзником Китаю і Росії.

До відома! В КНДР у березні 2026 року передбачили зміни в конституції, які дозволяють завдавати ядерного удару у відповідь в разі загибелі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина внаслідок дій іншої країни. На такий крок Північна Корея пішла після того, як в ході військової операції США та Ізраїлю в Ірані був усунений верховний лідер Алі Хаменеї.

Ядерна зброя: в ISW озвучили, для чого Росія випробувала "Сармат"

Аналітики американського Інституту вивчення війни впевнені, що, повернувшись до своєї риторики про нібито успішне тестування "Сармату", очільник Кремля намагається не лише похвалитися арсеналом і не тільки прагне залякати світ, а має й іншу мету – пропагандистську.

В ISW зауважили на тому, що цьогоріч Росія по суті не була спроможна повноцінно забезпечити захист параду у Москві, який пройшов 9 травня. Через страх ударів українських дронів захід проводився без військової техніки, а сам Путін просив про перемир'я на цей період. На тлі цього він вирішив вкотре активізувати риторику щодо своєї "ядерки", аби перекрити свої ганьбу.

Аналітики наголосили й на тому, що він вдається до такого з ціллю приховати проблеми, з якими стикається окупаційна армія Росії на полі бою. Її просування на фронті суттєво сповільнилося і така тенденція фіксується з осені минулого року.