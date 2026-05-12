Про це командувач РВСП доповів президенту Росії Володимиру Путіну, пишуть росЗМІ.

Чим погрожує Росія?

За словами російського військового керівництва, випробування нібито підтвердили задані технічні характеристики комплексу.

У Москві стверджують, що "Сармат" перевершує попередній ракетний комплекс "Воєвода" за низкою параметрів, зокрема дальністю польоту, бойовим навантаженням і здатністю долати системи протиракетної оборони. Російська сторона також заявляє, що перший полк має стати на бойове чергування до кінця року в одному з ракетних з’єднань.

Путін сказав, що дальність застосування ракети може перевищувати 35 тисяч кілометрів, а також наголосив на її можливій ядерній комплектації.

Окремо російський президент згадав інші зразки озброєння, заявивши, що роботи над системами "Посейдон" і "Буревестник" перебувають на завершальній стадії. Також він заявив про можливість оснащення комплексу "Орешник" ядерними боєголовками.

У російських державних ЗМІ наголошують, що "Сармат" є одним із ключових елементів стратегічного ядерного потенціалу Росії. Водночас раніше повідомлялося про невдалі або проблемні випробування цього комплексу, зокрема на полігонах у різні роки.

Незалежного підтвердження характеристик і заявлених результатів випробувань російської ракети наразі немає.

Що таке "Сармат" та чому він такий важливий для Росії?

РС-28 Сармат – це російська міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування, яку у Росії позиціонують як один із ключових елементів ядерної тріади. Вона розробляється для заміни радянського комплексу "Воєвода" і має призначення для доставки ядерних боєзарядів на міжконтинентальні відстані.

У Росії заявляють, що "Сармат" здатен нести кілька бойових блоків одночасно та долати сучасні системи протиракетної оборони. Також підкреслюється його велика дальність польоту, яка, за російськими оцінками, дозволяє вражати цілі на відстанях у тисячі кілометрів у різних напрямках.

Офіційна пропагандистська риторика Росії називає цю ракету "зброєю стратегічного стримування" та одним із найсучасніших озброєнь у світі. Саме через це "Сармат" активно використовується у публічних заявах російського керівництва як символ військової потужності.

Важливість комплексу для Росії полягає в тому, що він є частиною оновлення ядерних сил і має забезпечити заміну застарілих систем радянського періоду. Крім того, його розміщення у шахтах робить систему менш вразливою до превентивного удару.

Водночас значна частина характеристик ракети базується на заявах російської сторони та не має незалежного підтвердження. У минулі роки повідомлялося про складнощі та невдалі випробування цього комплексу, що ставить під сумнів його реальний бойовий статус.

Що ще відомо про іншу зброю Росії?

Росія модернізувала стратегічну крилату ракету Х-101, збільшивши її бойову потужність і додавши нові типи бойових частин, зокрема касетні елементи з термічними компонентами для ураження інфраструктури.

За даними Міноборони, базова версія ракети зазнала щонайменше кількох етапів модернізації, зокрема збільшення маси вибухівки до приблизно 800 кілограмів. Також російські інженери інтегрували нові типи вибухових сумішей і касетні бойові частини, що, за оцінками українських військових, підвищує ураження цивільних об’єктів.

Окремо зазначається, що ракета отримала оновлені системи наведення, які орієнтуються за рельєфом місцевості, однак їхня ефективність знижується у щільній міській забудові. Крім того, модернізовано системи радіоелектронного захисту, які мають ускладнювати перехоплення.

Водночас в Україні заявляють, що близько 88% ракет цього типу знищується засобами протиповітряної оборони. У Міноборони підкреслюють, що модернізації Х-101 спрямовані радше на подолання української ППО, ніж на підвищення точності ураження.