Об этом командующий РВСН доложил президенту России Владимиру Путину, пишут росСМИ.

Чем угрожает Россия?

По словам российского военного руководства, испытания якобы подтвердили заданные технические характеристики комплекса.

В Москве утверждают, что "Сармат" превосходит предыдущий ракетный комплекс "Воевода" по ряду параметров, в частности дальностью полета, боевой нагрузкой и способностью преодолевать системы противоракетной обороны. Российская сторона также заявляет, что первый полк должен стать на боевое дежурство до конца года в одном из ракетных соединений.

Путин сказал, что дальность применения ракеты может превышать 35 тысяч километров, а также отметил ее возможной ядерной комплектации.

Отдельно российский президент упомянул другие образцы вооружения, заявив, что работы над системами "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии. Также он заявил о возможности оснащения комплекса "Орешник" ядерными боеголовками.

В российских государственных СМИ отмечают, что "Сармат" является одним из ключевых элементов стратегического ядерного потенциала России. В то же время ранее сообщалось о неудачных или проблемных испытаниях этого комплекса, в частности на полигонах в разные годы.

Независимого подтверждения характеристик и заявленных результатов испытаний российской ракеты пока нет.

Что такое "Сармат" и почему он так важен для России?

РС-28 Сармат – это российская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, которую в России позиционируют как один из ключевых элементов ядерной триады. Она разрабатывается для замены советского комплекса "Воевода" и имеет назначение для доставки ядерных боезарядов на межконтинентальные расстояния.

В России заявляют, что "Сармат" способен нести несколько боевых блоков одновременно и преодолевать современные системы противоракетной обороны. Также подчеркивается его большая дальность полета, которая, по российским оценкам, позволяет поражать цели на расстояниях в тысячи километров в разных направлениях.

Официальная пропагандистская риторика России называет эту ракету "оружием стратегического сдерживания" и одним из самых современных вооружений в мире. Именно поэтому "Сармат" активно используется в публичных заявлениях российского руководства как символ военной мощи.

Важность комплекса для России заключается в том, что он является частью обновления ядерных сил и должен обеспечить замену устаревших систем советского периода. Кроме того, его размещение в шахтах делает систему менее уязвимой к превентивному удару.

В то же время значительная часть характеристик ракеты базируется на заявлениях российской стороны и не имеет независимого подтверждения. В прошлые годы сообщалось о сложностях и неудачных испытаниях этого комплекса, что ставит под сомнение его реальный боевой статус.

Что еще известно о другом оружии России?

Россия модернизировала стратегическую крылатую ракету Х-101, увеличив ее боевую мощность и добавив новые типы боевых частей, в частности кассетные элементы с термическими компонентами для поражения инфраструктуры.

По данным Минобороны, базовая версия ракеты претерпела по меньшей мере нескольких этапов модернизации, в частности увеличение массы взрывчатки до примерно 800 килограммов. Также российские инженеры интегрировали новые типы взрывчатых смесей и кассетные боевые части, что, по оценкам украинских военных, повышает поражение гражданских объектов.

Отдельно отмечается, что ракета получила обновленные системы наведения, которые ориентируются по рельефу местности, однако их эффективность снижается в плотной городской застройке. Кроме того, модернизированы системы радиоэлектронной защиты, которые должны усложнять перехват.

В то же время в Украине заявляют, что около 88% ракет этого типа уничтожается средствами противовоздушной обороны. В Минобороны подчеркивают, что модернизации Х-101 направлены скорее на преодоление украинской ПВО, чем на повышение точности поражения.