Об этом стало известно во время судебного заседания по делу "Династия" 12 мая в ВАКС, передает 24 Канал.

Почему Ермаку не изберут меру пресечения 12 мая?

По словам защиты, адвокаты не успели полностью проработать все материалы дела перед судебным заседанием в ВАКС.

Адвокаты Ермака уже подали ходатайство о переносе судебного заседания, чтобы получить больше времени на ознакомление с документами.

Также стало известно, что меру пресечения бывшему главе Офиса Президента 12 мая не изберут. На суде только заслушают прокурора САП и часть материалов.