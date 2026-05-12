Про це стало відомо під час судового засідання щодо справи "Династія" 12 травня у ВАКС, передає 24 Канал.

Чому Єрмаку не оберуть запобіжку 12 травня?

За словами захисту, адвокати не встигли повністю опрацювати всі матеріали справи перед судовим засіданням у ВАКС.

Адвокати Єрмака вже подали клопотання про перенесення судового засідання, щоб отримати більше часу на ознайомлення з документами.

Також стало відомо, що запобіжний захід колишньому главі Офісу Президента 12 травня не оберуть. На суді лише заслухають прокурора САП та частину матеріалів.