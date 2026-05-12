Про це під час брифінгу заявив Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Що проситимуть прокурори?

Як повідомив керівник САП, прокуратура проситиме суд обрати для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж альтернативу – внесення застави у розмірі 180 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання запобіжного заходу для колишнього керівника ОП. Його розгляд розпочнеться 12 травня о 16:00

Справу, до якої причетний Андрій Єрмак, кваліфікували за частиною 3 статті 209 КК України. Йдеться про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою або в особливо великому розмірі. Ексголові ОП може загрожувати від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.