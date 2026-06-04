Дані надало Головне управління розвідки МО у відповідь на запит "Української правди".

До теми Окупанти мають ресурси, щоб проводити кілька масштабних атак щомісяця, – Зеленський

Скільки балістики виробляє Росія?

Журналісти розповіли, що дізнались у ГУР МО про об'єми виробництва балістики в Росії на тлі останніх масованих атак з їхнім застосуванням.

За наданими даними, російський військово-промисловий комплекс у 2026 році планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до ОТРК "Іскандер". Кількість відповідає показникам минулого року. А щомісяця ворог виробляє 55 – 60 одиниць.

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Також росіяни удвічі збільшили виробництво ударних ракет РМ-48У до ЗРС типу С-300ПМ/С-400. Ними ворог б'є по наземних цілях. За даними розвідки, якщо у 2025 році російський ВПК планував виробити понад 200 таких ракет, то у 2026-му – заплановано випуск понад 480 одиниць. Наразі темпи виробництва становлять до 50 ракет на місяць.

Крім цього у розвідці зазначили, що Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Зважаючи на такі темпи виробництва балістичних ракет, противник щомісяця може застосовувати до 100 таких ракет для ураження об'єктів на території України, зберігаючи водночас сталий рівень їхніх запасів,

– відповіли у ГУР МО.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що найбільшу загрозу під час російських атак становлять саме ракети. За його словами, їх найважче збивати наявними засобами протиповітряної оборони.

Український лідер стверджував, що російський ВПК може випускали близько 120 балістичних ракет. Тому Зеленський зазначив, що це дає Росії можливість здійснювати кілька масованих атак в місяць.