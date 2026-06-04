Данные предоставило Главное управление разведки МО в ответ на запрос "Украинской правды".

К теме Оккупанты имеют ресурсы, чтобы проводить несколько масштабных атак ежемесячно, – Зеленский

Сколько баллистики производит Россия?

Журналисты рассказали, что узнали в ГУР МО об объемах производства баллистики в России на фоне последних массированных атак с их применением.

По предоставленным данным, российский военно-промышленный комплекс в 2026 году планирует поставить до 700 баллистических ракет 9М723 к ОТРК "Искандер". Количество соответствует показателям прошлого года. А ежемесячно враг производит 55 – 60 единиц.

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Также россияне вдвое увеличили производство ударных ракет РМ-48У к ЗРС типа С-300ПМ/С-400. Ими враг бьет по наземным целям. По данным разведки, если в 2025 году российский ВПК планировал произвести более 200 таких ракет, то в 2026-м – запланирован выпуск более 480 единиц. Сейчас темпы производства составляют до 50 ракет в месяц.

Кроме этого в разведке отметили, что Россия планирует поставить до 60 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Учитывая такие темпы производства баллистических ракет, противник ежемесячно может применять до 100 таких ракет для поражения объектов на территории Украины, сохраняя одновременно устойчивый уровень их запасов,

– ответили в ГУР МО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что наибольшую угрозу во время российских атак составляют именно ракеты. По его словам, их труднее всего сбивать имеющимися средствами противовоздушной обороны.

Украинский лидер утверждал, что российский ВПК может выпускали около 120 баллистических ракет. Поэтому Зеленский отметил, что это дает России возможность осуществлять несколько массированных атак в месяц.