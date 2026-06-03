Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает 24 Канал.

Смотрите также Большой вызов для Украины: эксперт назвал, что может вывести переговоры из тупика

Как Россия наращивает возможности для массированных ударов?

Владимир Зеленский отметил, что только за одни сутки Россия в очередной раз продемонстрировала масштабы воздушного террора против Украины. В результате одной из последних массированных атак погибли 23 человека. Среди жертв были и дети.

Глава государства отметил, что в течение ночи оккупанты применили более 650 ударных беспилотников, а днем запустили еще около 100 дронов различных типов. Впрочем, наибольшую опасность, по словам Зеленского, составляют именно ракеты, особенно баллистические, которые сложнее перехватывать существующими средствами противовоздушной обороны.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Президент сообщил, что российская оборонная промышленность сейчас способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. При этом речь идет лишь об одном классе вооружения. Параллельно Россия продолжает изготавливать крылатые ракеты и другие средства поражения, которые использует для атак по украинским городам и критической инфраструктуре.

Такие объемы производства позволяют стране-агрессору не только поддерживать постоянный ракетный террор, но и регулярно накапливать запасы для новых масштабных комбинированных ударов.

По словам Зеленского, текущие возможности российского военно-промышленного комплекса означают, что враг может проводить несколько крупных массированных атак ежемесячно. Кроме того, Россия не прекращает ежедневного использования ракет и дронов для ударов по гражданским объектам и украинским городам.

В связи с этим Украина продолжает призывать партнеров к усилению системы противовоздушной и противоракетной обороны, увеличение поставок современных комплексов ПВО и ракет-перехватчиков. Зеленский отметил, что эффективная защита украинского неба остается одним из ключевых факторов для сохранения жизней мирных граждан и сдерживания дальнейшего российского террора.

Как Зеленский прокомментировал возможность будущих переговоров?

Зеленский заявил, что готов немедленно начать прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для завершения войны. По словам главы государства, Украина не должна ждать, пока США завершат другие международные конфликты.

Зеленский также отметил, что сейчас Америка сосредоточена на других приоритетах, в частности на вопросах, связанных с Ираном. Он предположил, что из-за этого может откладываться активное участие американских переговорщиков в процессе по Украине.

В то же время президент подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются ключевым партнером, способным влиять на Россию. Зеленский подчеркнул, что именно давление международных союзников может заставить Кремль прекратить войну. Ранее в Кремле заявляли о якобы готовности к переговорам, но выдвигали неприемлемые для Украины условия.