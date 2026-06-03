Об этом Владимир Зеленский сообщил 3 июня во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о переговорах с Путиным?

Владимир Зеленский отметил, что готов общаться с российским диктатором, не дожидаясь США.

Я готов прямо сейчас начать прямые переговоры с Путиным для завершения войны, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликты в мире, а потом очередь дойдет до нас,

– сказал он.

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Президент отметил, что США сейчас имеют другой приоритет – Иран и мирное соглашение с ним. Поэтому, по его мнению, именно поэтому откладывается визит американских переговорщиков в Украину.

В то же время роль Штатов не стоит отвергать, ведь они являются сильнейшим партнером, который может побудить Россию к окончанию войны.

К слову, накануне в Кремле заявили, что война может закончиться до конца суток при одном условии – если Зеленский отдаст приказ ВСУ "оставить территорию регионов России".

По словам путинского представителя Пескова, Россия "предпочла бы достичь своих целей мирным путем" и вроде бы открыта к мирным переговорам.