Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что главной преградой остается отсутствие единой позиции среди союзников Украины. По его мнению, именно поэтому переговорный процесс находится в тупике.

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Переговоры сейчас невозможны

Европейские страны по-разному видят возможный переговорный процесс с Россией. Северная Европа больше заинтересована в том, чтобы Украина и дальше сдерживала Россию, пока сами европейцы наращивают оборонно-промышленный комплекс, военные возможности, призыв и мобилизационные механизмы. Зато часть Южной Европы традиционно больше склоняется к сценарию замораживания войны.

Сейчас при нынешних обстоятельствах переговоры невозможны. То есть нет европейской позиции в этой части, что переговоры могут состояться,

– пояснил Клочок.

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Неформальный саммит глав МИД стран ЕС на Кипре также показал разногласия. В публичной плоскости, по словам эксперта, доминирует позиция Каи Каллас, что Европа не может быть посредником. В то же время Владимир Зеленский настаивает, что Европа должна быть на переговорах так же, как и США, потому что речь идет о гарантиях безопасности.

Сейчас три субъекта этого переговорного процесса не могут выработать единую позицию: Украина, США и Европа,

– отметил эксперт.

При этом Европа не готова позволить, чтобы будущее соглашение заключили без нее. Об этом, как отметил Клочок, говорили Фридрих Мерц, представители Польши и стран Балтии. Они рассматривают российско-украинскую войну как угрозу и для себя, поэтому хотят влиять на формат договоренностей, в которых должны быть прописаны гарантии безопасности для Украины.

Кто может сдвинуть переговоры с места?

Позиция Офиса Президента, по словам Клочко, отличается от части европейских подходов. В Киеве считают, что было бы целесообразно завершить горячую фазу войны до зимы, потому что следующий отопительный сезон может быть сложным. Неслучайно Владимир Зеленский проводил совещание с Денисом Шмыгалем, Рустемом Умеровым и Кириллом Будановым, где обсуждали вопросы энергетической безопасности.

Это большой вызов для Украины на следующую зиму,

– объяснил Клочок.

Из-за нынешних разногласий между Европой, США и Украиной может понадобиться другой посредник. Европа хочет быть участницей будущего соглашения, но не имеет единой позиции относительно самого переговорного процесса. США тоже не выглядят стороной, которая сейчас способна единолично сдвинуть этот трек.

Должен появиться какой-то другой посредник. Точно это не Европа и не Соединенные Штаты Америки,

– отметил эксперт.

Таким посредником могут быть Китай или Турция, хотя оба варианта не являются простыми для Украины.

Клочок объяснил почему переговоры Украины и России пока невозможны: смотрите видео

Переговорные позиции также будут зависеть от фронта и поддержки партнеров, в частности от дальнобойных систем. Украине нужны больше Flamingo и Storm Shadow, но с производством и поставкой комплектующих до сих пор есть проблемы.

Путин не готов к переговорам

Дипломатический трек для Украины важен, но он не может работать без готовности России. Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отметил, что Путин публично демонстрирует не желание завершить войну, а уверенность в ее продолжении. В его заявлениях до сих пор звучит искаженная картина фронта, где ситуацию для Украины он описывает как "катастрофическую".

Я совершенно не думаю, что Путин реально хочет заканчивать войну. Мне кажется, что этот человек живет в другой реальности,

– объяснил Джигун.

За последний месяц, по словам политолога, Россия потеряла около 33 тысяч военных убитыми, не считая раненых. Также резко возросли потери автомобильной и железнодорожной техники, кое-где вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если такие темпы сохранятся, российскому окружению будет все сложнее скрывать от Путина реальное положение дел.

Для того, чтобы это окружение начало доносить правдивую информацию, должно пройти еще немного времени. Должны начаться настолько серьезные потери, что не коммуницировать их с Путиным будет невозможно,

– отметил политолог.

Украина одновременно должна показывать открытость к переговорам, потому что завершение войны всегда лучше ее продолжения. Но для реального процесса нужна готовность обеих сторон, а со стороны России ее пока не видно.

Что известно о новых заявлениях относительно переговоров и условий завершения войны?

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт мог бы стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией. В то же время Венгрия, по его словам, не планирует поставлять Украине оружие или отправлять военных, а гарантии безопасности для Киева видит прежде всего в политической воле великих держав, а не в оружии.

Политолог Владимир Фесенко считает, что реальных предпосылок для мирных переговоров сейчас нет, потому что Россия все еще делает ставку на военный результат. По его оценке, серьезный переговорный процесс может сдвинуться только после провала летнего наступления России, а ключевую роль посредника здесь и дальше будут играть именно США, а не Европа или Китай.

2 июня 2026 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что война якобы могла бы завершиться "до конца суток", но для этого Киев должен приказать ВСУ оставить территории, которые Москва считает "российскими". Так Россия снова подает свои ультимативные требования как якобы готовность к миру.

Руководитель ОП Кирилл Буданов отметил, что позиция Украины на переговорах не меняется: боевые действия могут остановиться только на текущей линии соприкосновения, без территориальных уступок и без отказа от Донбасса. По его словам, гарантии безопасности остаются принципиальными, а у Украины может появиться дипломатическое окно для справедливого мира именно на своих условиях.