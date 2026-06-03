Конечно же, на фоне многих провалов главу Кремля больше всего беспокоит его собственная безопасность. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, почему Путин усилил обстрелы Украины и какие настроения царят в России.

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Какие тенденции набирают обороты в России?

Журналистка, психолог Лариса Волошина обратила внимание на странные настроения, которые охватывают все больше россиян: они впадают в отчаяние, начинают осознавать, что войну надо прекращать, и прямо об этом говорят. И теперь их уже никто за это не преследует.

По ее словам, z-военкоры признают успехи Сил обороны и истерят, что российская армия не удержит Южное направление, в том числе и Крым. А в окружении Путина много тех, кто считает, что Украина должна отдать Донбасс – и тогда надо прекращать войну.

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Подобное мнение озвучивает также представитель российского диктатора Дмитрий Песков, заявляя, что война может закончиться за один день, если Украина выведет войска с оккупированных территорий.

Они знают, что проигрывают. Но при этом считают, что мы должны им заплатить,

– сказала Волошина.

То есть, добавила она, Путин доводит ситуацию до обвала своего фронта. А россияне тем временем рассчитывают на то, что будет прекращение огня. То есть они даже не осознают, что уже дошли до края.

Какие настроения царят в России: смотрите видео

В какую ловушку загнал себя Путин?

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов также отметил, что в среде z-патриотов царит паника и истерика. Ведь сейчас серьезно страдает логистика российской армии. К тому же даже вражеские обозреватели уже видят разрыв между реальностью и тем, что говорит Путин.

Россияне действуют абсолютно оторвано от реальности. И заявления Путина сейчас такие же. Он живет абсолютно в вымышленной реальности, где в России есть какие-то успехи. Хотя на самом деле ничего серьезного они не достигают уже около 3 месяцев,

– заявил Богданов.

Вероятно, глава Кремля верит, что может найти такую точку, в которой сможет сломать Украину. Поэтому он усилил ракетный и дроновый террор, а также активнее угрожает в сторону Европы.

По его мнению, российский диктатор себя загнал в ловушку. Действуя абсолютно оторвано от реальности, Путин может довести Россию до коллапса.

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Четыре больших провала Путина

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко считает агонией Путина массированную атаку на Украину, в частности, удар по Киеву. Дело в том, что российский диктатор не может похвастаться достижениями, зато имеет только провалы.

Во-первых, заметил он, есть полный провал на фронте. Ведь наступательные действия российской армии провалились. Весенняя кампания противника не дала результатов, летняя кампания тоже не обещает ничего хорошего.

ВСУ освобождают огромное пространство. Такого натиска со стороны Украины не было с лета 2023 года. Это фиксируют все,

– подчеркнул Демченко.

Во-вторых, есть полный провал тылового обеспечения России. Силы обороны Украины взяли под огневой контроль сухопутный коридор из Донецка в Крым и уничтожают все фуры, которые везут на полуостров военную технику, топливо и различные материалы, в которых нуждается противник.

По его словам, есть и другая проблема у Кремля – Ростовская область. Хотя никто об этом не говорит, но уже очевидно, что следующим шагом является Южный военный округ, штаб которого расположен в Ростове-на-Дону. А это тыл Российской Федерации.

Если не будет тыла в Ростовской области – не будет никакой войны,

– считает журналист.

Ведь, если украинская килл-зона с помощью дронов расширится на эту территорию – у российской армии возникнет проблема с обеспечением.

Путин истерит из-за 4 больших провалов: смотрите видео





И третий провал Путина: ужасная ситуация, которая сложилась внутри России – как экономическая, так и политическая.

Есть еще и четвертая причина, которая очень беспокоит главу Кремля – то, что нет переговоров с Дональдом Трампом. Вероятно, Путин так пытался повлиять на главу Белого дома, что пережал.

Путин очень переживает, что не будет Трампа. Тогда возникает вопрос, а зачем это все? Зачем он нужен? Он же должен был договариваться, а не договорился,

– отметил Демченко.

Российский диктатор боится. Именно поэтому он прибегнул к запуску "Орешника", сжегши гаражи в Белой Церкви, и нанес удары "Цирконами" по Киеву. По этой же причине Кремль в очередной раз пустил в ход Александра Лукашенко, который выдает различные заявления.

Больше о нынешней ситуации в России

Война против Украины дорого обходится России. Однако Путин игнорирует предупреждения чиновников финансового блока. Зато глава Кремля поручает экономить на других сферах.

Между тем российских элит беспокоит сама война против Украины, а также ситуация внутри России. Многие считают, что страна приближается к катастрофе. Как пишет The Guardian, у элит в этом году "ощутимо изменилось настроение" и нарастает разочарование Путиным.

Война постепенно приводит к определенным изменениям в России. Эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию с историческими периодами, когда военные поражения или затяжные конфликты имели последствия для российской власти.