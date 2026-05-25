Российская элита все больше разочаровывается как в войне против Украины, так и в ситуации внутри России. Об этом пишут журналисты Петр Зауэр и Шон Уокер в статье для The Guardian. Они ссылаются на нескольких людей из окружения Путина, источники в российском бизнес-мире и представителей западных спецслужб.

Почему в России меняются настроения относительно войны в Украине?

Один из влиятельных бизнесменов заявил, что среди элит в этом году "ощутимо изменилось настроение", а разочарование Путиным стало "очень глубоким".

По его словам, многие в России чувствуют, что страна движется к катастрофе.

Никто не думает, что все рухнет завтра. Но все больше людей осознают, что принимаются бессмысленные и разрушительные решения. Люди, которые раньше защищали Путина, теперь этого не делают. Ощущение будущего просто исчезло,

– сказал он.

Рейтинги Путина постепенно падают, экономика находится под все большим давлением, а даже прокремлевские блогеры, которые ранее избегали критики президента, начинают выражать недовольство.

Несмотря на это, по данным источников, Путин не изменил своих взглядов на войну и настроен продолжать боевые действия. Он убежден, что Россия сможет полностью захватить Донбасс до конца года.

Путин одержим Донбассом и не остановится, пока не достигнет этого,

– сказал один из собеседников.

Диктатор считает, что Россия близка к военному прорыву. Украинская разведка утверждает, что российские генералы убеждают главу Кремля в неизбежности скорой победы и подают наверх слишком оптимистичные отчеты.

Между тем военные аналитики отмечают, что при нынешних темпах наступления России могут понадобиться годы для полного захвата Донбасса.

Источники издания считают, что Путин все меньше надеется на то, что Дональд Трамп сможет заставить Украину отдать часть территорий.

После победы Трампа в Москве ожидали, что США помогут России дипломатически получить Донбасс, но сейчас эти надежды почти исчезли. В то же время Украина стала менее зависимой от США благодаря развитию собственного производства оружия, поддержке Евросоюза и более тесному сотрудничеству с европейскими партнерами.

Не только войной: в России недовольны жизнью внутри страны

В начале 2026 года Кремль ограничил работу большинства мессенджеров и начал регулярно отключать мобильный интернет в Москве и других регионах, объясняя это защитой от украинских дронов и диверсий. Это вызвало резкое недовольство как среди населения, так и среди элит.

За ужином все говорят только об интернете. Мы все больше похожи на Северную Корею,

– сказал один из кремлевских инсайдеров.

Кроме того, россияне сталкиваются с высокими налогами, инфляцией и экономическими проблемами. Закрываются компании, дорожают продукты и коммунальные услуги.

На фоне этого в соцсетях все чаще появляются видео с критикой власти – от предпринимателей и фермеров до обычных жителей. Социологи также зафиксировали самый низкий за 15 лет уровень удовлетворенности жизнью в России.

Массовые протесты Путину не угрожают – только окружение

Несмотря на рост недовольства, аналитики считают, что серьезная угроза для Путина может возникнуть только внутри его окружения, а не из-за массовых протестов. При этом сценарий быстрого переворота в Кремле многие считают маловероятным. Бывший министр обороны Сергей Шойгу, которого упоминали как потенциальную угрозу для Путина, фактически потерял влияние после арестов его соратников.

Российские олигархи также преимущественно молчат, хотя в личных разговорах многие из них негативно относятся к войне и шокированы ее последствиями...

Один из немногих бизнесменов, который открыто выступил против вторжения, Олег Тиньков, заявил, что элиты сейчас "играют в русскую рулетку", надеясь, что репрессии коснутся кого-то другого.

"Кто пойдет против него? Все просто ждут его конца", – сказал Тиньков.