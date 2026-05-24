Запись сначала публиковали пропагандистские СМИ.

Как Путин опозорился на выступлении?

Президент России Путин не смог прокричать "ура". Видео сразу разлетелось по сети, а пропагандистские медиа начали оперативно удалять запись.

У Путина не получилось выкрикнуть "ура": смотрите видео

Оккупанты в ночь на 24 мая массированно атаковали Украину. Президент Владимир Зеленский на фоне атаки отреагировал на неудачный возглас Путина и отметил, что несмотря на это, российский диктатор продолжает уничтожать города и гражданскую инфраструктуру.

Путін вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки,

– заявив Зеленський.

Путин уже не впервые "странно" ведет себя на видео

В сети появилось видео с неудачными дублями поздравления Владимира Путина с 8 марта, что стало предметом шуток в соцсетях.

В ролике, который изначально появился на сайте Кремля, не вырезали неудачные кадры. В видео оставили фрагменты с кашлем, запинками и разговорами между дублями во время записи обращения. В частности, Путин в кадре говорит: "Вы знаете, давайте я еще раз скажу, потому что задерло. Что-то закашлялся".

Также российский диктатор еще в 2024 году начал путать слова. На одной из пресс-конференций президент России не смог произнести фразу "выросшие налоги", завис на несколько секунд и постоянно кашлял.