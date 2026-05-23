Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире 24 Канала объяснил, что в российских элитах уже могут просчитывать сценарии на ближайшие годы. По его словам, именно оттуда для Путина может исходить угроза, которой он боится больше всего.

Вопрос преемника уже фигурирует в российских элитах

В российской верхушке уже могут думать не только о нынешнем состоянии войны, но и о том, что будет с властью через несколько лет. Шлинчак провел параллель с поздним СССР, когда система тоже держалась за старых руководителей, а после смерти Брежнева страна очень быстро зашла в полосу кадровой нестабильности.

К слову! В России все сильнее накапливается усталость от войны, а удары по российской территории ломают картинку безопасности, которую Кремль годами навязывал обществу. Поэтому Путину все труднее удерживать поддержку и убеждать россиян, что войну надо тянуть дальше.

Поэтому тема преемника в кругах, приближенных к Кремлю, так или иначе уже появляется. Возраст Путина, закрытость системы и отсутствие понятного механизма передачи власти только усиливают эти разговоры, потому что в элитах не могут не просчитывать, что будет дальше.

Я помню, когда умирал Брежнев, потом они начали умирать через каждый год. Центральный комитет коммунистической партии делал ставку на таких же дедов, на людей за 70,

– объяснил Шлинчак.

Путин при этом не выглядит человеком, который готов добровольно отдать власть или спокойно запустить сценарий передачи полномочий. Поэтому само появление таких разговоров становится для системы все более чувствительной, потому что речь идет уже не только о возрасте диктатора, но и о страхе перед тем, что будет после него.

Путин больше всего боится мятежа в собственном окружении

Народный бунт для Путина не выглядит главной угрозой, потому что настроения в обществе он до сих пор считает контролируемыми. Гораздо опаснее для него сценарий, в котором удар придет изнутри системы, от людей, которые имеют доступ к силовому аппарату, ресурсов и самого центра принятия решений.

Шлинчак считает, что именно поэтому Путин так цепляется за власть и не допускает даже намека на нормальный механизм ее передачи. Для него риск не в том, что кто-то выйдет на площадь, а в том, что заговор может вызреть в его же окружении, где все давно понимают, что вопрос преемника рано или поздно придется решать.

Путин не собирается вообще отдавать свою власть. И очевидно, что он боится в первую очередь мятежа внутри собственного окружения, а не каких-то там человеческих или народных бунтов,

– отметил Шлинчак.

Он добавил, что такой страх напрямую связан с тем, как сейчас перестраивается российская система контроля. Путин и дальше держит в руках ключевые процессы, но делает это не из-за доверия, а через дальнейшее усиление Федеральной службы безопасности, которая все глубже заходит во внутреннюю жизнь страны и следит не только за улицей, но и за лояльностью внутри самой системы.

ФСБ использует критику власти как ловушку

В России контроль работает не только через запреты, аресты и страх. Система начала действовать тоньше: людям дают ощущение, будто в публичном пространстве еще осталось какое-то пространство для критики, но на самом деле это пространство нужно, чтобы выявлять нелояльных и брать их на карандаш.

Они даже дают возможность сейчас периодически выпускать пар, приглашая на федеральные телеканалы людей, которые якобы критикуют власть,

– отметил глава Института мировой политики.

После этого запускается уже другая часть механизма. Силовики и связанные с ними структуры не просто наблюдают за реакцией, а собирают конкретную информацию о тех, кто читает, распространяет и подхватывает такие материалы, превращая даже контролируемую критику в инструмент отбора неблагонадежных.

Они выявляют, кто лайкает эти посты, кто смотрит, кто разгоняет подобные материалы, и составляют списки тех людей, которые так называемые неблагонадежные,

– подытожил Шлинчак.

Поэтому даже показная критика власти работает не против Кремля, а на него. Это не признак ослабления режима, а еще один способ закручивать гайки и держать под контролем не только улицу, но и настроения внутри самой страны.

В России все чаще наружу выходят признаки борьбы за власть. Путина начали громче критиковать даже в публичном пространстве, а рядом с этим появились и разговоры о возможных преемниках.

The Telegraph пишет, что удары дронов вглубь России, медленное наступление и проблемы в экономике показывают, что война уже не выглядит для Кремля простой и управляемой. В Москве все острее встает выбор: либо уменьшать масштаб войны, или идти на более широкую мобилизацию с риском нового напряжения внутри страны.

После поездки в Китай Москва снова начала поднимать ставки через Беларусь и использовать это направление для давления. Так Кремль показывает, что не хочет снижать градус, пытается еще сильнее привязать Минск к войне и снова играет в эскалацию каждый раз, когда заходит речь о переговорах.