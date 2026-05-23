Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что паниковать из-за "ядерного взрыва" оснований нет. В то же время эта история все равно показывает несколько тревожных вещей о состоянии российского оружия, подготовку военных и сам характер таких учений.

Ядерного взрыва в Беларуси не было

История с якобы взрывом "Искандера" быстро напугала людей из-за упоминания о совместных ядерных учениях России и Беларуси. В то же время речь не идет о ядерном взрыве в буквальном смысле, поэтому оснований для паники здесь нет.

Напомним! 19 – 21 мая 2026 года Россия проводила учения "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". В российском минобороны заявили, что к ним привлекли более 64 тысяч военных, более 7,8 тысяч единиц техники, более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

Чаленко отметил, что украинские спецслужбы и разведка внимательно следят за ситуацией в Беларуси, в частности за закрытыми районами, которые задействовали в рамках этих учений. Доверия к заявлениям Минска нет, но само появление такого сообщения скорее указывает не на ядерный сценарий, а на возможные проблемы с организацией и безопасностью при работе с такими боеприпасами.

Ядерного взрыва никакого не было. Пусть зрители не пугаются, пусть не бегут за дозиметром,

– объяснил Чаленко.

Он добавил, что не склонен считать это чисто информационным вбросом, потому что подобные инциденты в мире случались и раньше, хотя и не приводили к подрыву.

Справка: "Искандер-М" – это баллистическая ракета из комплекса "Искандер", которая летит значительно быстрее крылатого "Искандер-К" и оставляет на реакцию всего несколько минут. Украина может сбивать такие ракеты преимущественно системами Patriot, а сложность перехвата возрастает из-за высокой скорости, маневренность и баллистическую траекторию.

Инцидент с "Искандером" ударил по российскому образу силы

Россия и Беларусь подают такие учения как демонстрацию силы и готовности к эскалации. В Кремле прямо говорят, что подобные маневры должны быть сигналом для других государств, но история с "Искандером" сработала в другую сторону.

Вместо запугивания она показала, что даже во время показательных запусков у россиян и белорусов возникают серьезные сбои.

Уровень подготовки на словах задирают, а по факту могут быть очень серьезные, конкретные проблемы и в организации, и в том, что касается правил обращения со столь важными боеприпасами,

– объяснил Чаленко.

Чаленко обратил внимание, что проблема здесь не только в одном эпизоде, а в общем уровне подготовки, дисциплины и состоянии самого вооружения.

Песков говорил, что любое учение – это сигнал. А значит, взрывы "Искандера" – это тоже сигнал,

– заметил Чаленко.

Он напомнил, что подобные истории уже случались и с другими видами российского оружия. С российских самолетов падали КАБы, не долетая до территории Украины, а крылатые ракеты теряли траекторию и взрывались там, где не должны были.

Так в каком состоянии эти боеголовки, в каком состоянии эти ракеты? Мы уже неоднократно видели, как с российских самолетов КАБы падали, не долетая даже до территории Украины. Это как раз показывает в целом уровень российского ОПК,

– подчеркнул он.

Чаленко подчеркнул, что недооценивать это оружие нельзя, потому что оно все равно убивает и разрушает украинские города. Но такие сбои хорошо показывают, что за громкими заявлениями о силе стоят вполне конкретные проблемы с качеством и безопасностью.

Российский ядерный шантаж дал сбой на глазах у Европы

На эту историю обратил внимание и старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. Он отметил, что такие учения Россия проводит не только для внутренней аудитории, но и для Европы, которой пытается показать силу, контроль и готовность к эскалации.

Если у них на этих учениях происходят такие казусы, то это многое говорит европейским партнерам о качестве ракетного вооружения нашего противника,

– отметил Земляной.

Он считает, что такой сбой бьет не только по российской обороноспособности, но и по всей показательной кампании, которую Москва ведет для западной аудитории. Чем лучше в Европе будут понимать реальное состояние российской военной машины, тем легче будет объяснять потребность в более глубокой поддержке Украины и новой архитектуре безопасности, которую сейчас формирует именно война.

Что известно о ядерных учениях России и Беларуси?

Россия заявила, что в рамках учений в Беларусь якобы доставили "специальные боеприпасы" для комплексов "Искандер-М" и разместили их в полевых пунктах хранения. По этой версии, военные отрабатывали получение боеприпасов, снаряжение ракет, скрытое выдвижение подразделений и подготовку к условным пускам.

Павел Нарожный отметил, что главная опасность ядерных "Искандеров" в Беларуси заключается в минимальном времени подлета к целям. По его словам, в Киев, Варшаву или Литву такая ракета может долететь за 2 – 3 минуты, что резко повышает риски и для Украины, и для стран НАТО.