Официально такие действия подаются как тренировка ракетных подразделений, входящих в состав совместной группировки войск России и Беларуси. Об этом пишут росСМИ.
Что известно о развертывании ядерных учений?
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении учений ядерных сил, в рамках которых в Беларусь якобы доставили "специальные боеприпасы" для комплексов "Искандер-М".
По заявлению российской стороны, они были размещены в полевых пунктах хранения ракетной бригады на территории Беларуси. Там же отрабатывали действия подразделений в рамках учебного сценария с применением условного ядерного оружия.
В рамках маневров белорусские и российские военные, по данным Минобороны России, тренировали:
- получение "специальных боеприпасов";
- снаряжение ракет носителями;
- скрытое выдвижение подразделений;
- подготовку к условным пускам.
Такие заявления традиционно сопровождаются демонстрацией элементов стратегического сдерживания и военного взаимодействия между Москвой и Минском.
В Беларуси заявили о развертывании ядерных учений с Россией: смотрите видео
Россия не впервые заявляет о размещении или перемещении ядерных компонентов на территории Беларуси в рамках совместных учений. Подобные сообщения регулярно появляются с 2023 года, когда Москва объявила об углублении военной интеграции с режимом Александра Лукашенко. Украинская сторона ранее заявляла, что такие действия имеют эскалационный характер и используются Кремлем как инструмент давления на Запад.
Существует ли реальная угроза наступления из Беларуси?
Вопрос возможного наступления с территории Беларуси на Украину остается одним из самых чувствительных в войне, однако по состоянию на сейчас эксперты и военные оценивают такой сценарий как маловероятный.
Несмотря на регулярные заявления об учениях, перемещения техники и активность российско-белорусских сил, признаков формирования ударной группировки для вторжения не фиксируется. В то же время Украина рассматривает северное направление как потенциально опасное и постоянно держит там усиленную оборону.
По данным политолога Игара Тышкевича, Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в войну, используя ее территорию как инструмент давления и создания угрозы второму фронту. В приграничных районах периодически фиксируются учения, инженерные работы и перемещения подразделений, что расценивается как элемент стратегического запугивания, а не непосредственной подготовки к наступлению.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия рассматривает возможность использования белорусской территории как плацдарма для атак или на север Украины, или даже против стран НАТО. Речь идет о потенциальном сценарии эскалации, который призван распылить украинские силы и создать дополнительное давление на фронте.
В то же время режим Александра Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне, поскольку это может вызвать внутреннюю нестабильность и резкое обострение отношений с Западом. Именно поэтому Беларусь преимущественно ограничивается предоставлением своей территории для российских войск и совместных учений, не переходя к открытому вступлению в боевые действия.
Украинские военные оценивают ситуацию как контролируемую, но такую, требующую постоянного внимания, поскольку Беларусь используется Россией как инструмент стратегического давления. Основная угроза заключается не в немедленном наступлении, а в возможности быстрой эскалации в случае политического решения в Москве или Минске.