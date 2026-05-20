На фоне этого генеральный секретарь Марк Рютте 20 мая сделал заявление, которое касается Украины, передает "Радио Свобода".

Что сказал Рютте?

Марк Рютте пообещал, что если Россия применит ядерное оружие в войне против Украины, "разрушительная" реакция НАТО не заставит себя ждать.

По его словам, России о последствиях известно.

Они (россияне – 24 Канал) знают, что если это произойдет, реакция будет разрушительной,

– цитирует Рютте издание.

Обратите внимание! СБУ обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которая была установлена на дрон "Герань-2". Ракета содержала компоненты из обедненного урана. Она атаковала Черниговскую область в ночь на 7 апреля.

Генсек НАТО добавил, что Альянс следит и мониторит то, что происходит сейчас в Беларуси.

Напомним, что Москва и Минск начали военные ядерные учения 19 мая. Продлится они по 21 мая.

Для этих учений в Беларуси одновременно закрыли доступ к 19 лесам, граничащих с Украиной, Польшей и Литвой.

К слову, ядерные тренировки политолог Валерий Дымов в комментарии 24 Каналу назвал элементами психологического давления и запугивания.



В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар. Но пока признаков подготовки к такому сценарию нет.

Есть ли угроза от Беларуси?

20 мая президент Зеленский сообщил, что у России есть 5 сценариев расширения войны через Север Украины. На фоне этого украинские силы на Черниговско-Киевском направлении будут увеличены.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж 24 Каналу отмечал, что угрозу с белорусской стороны игнорировать не надо, но стоит учитывать реальные возможности России и Беларуси.

Для наступления на Киев или Чернигов для Беларуси нужна серьезная группировка – более 50 тысяч человек, объяснил Павел Нарожный. Если такое формирование будет создаваться, то Украина сразу узнает. И северное направление очень хорошо укреплено.

А полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан добавил, что в случае нападения Беларуси, Украина за сутки сможет "выключить" ее экономику. К примеру, атаковать Мозырский НПЗ, который расположен недалеко от границы с Украиной.

Между тем белорусский диктатор получил "привет" от украинских военных. Так, "Мадьяр" недавно показал красноречивое фото с надписью "Moscow отныне never sleeps", намекнув, что Беларусь будут ждать те же последствия в случае атаки на Украину.