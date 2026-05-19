Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что белорусский диктатор понимает, каким может быть ответ Украины на агрессию. Более того, политически ему сейчас невыгодно вступать в войну.

Зачем Лукашенко ядерные учения с Россией и возможно ли наступление?

Политолог объяснил, что совместные ядерные учения России и Беларуси являются прежде всего психологическим давлением. Если российский диктатор постоянно запугивает ядерным оружием, то Лукашенко тоже пытается "надувать щеки".

Лукашенко обезьянничает Путина, он такая белорусская подделка Путина. То, что когда-то до войны и в начале позволяли Путину наши западные союзники и партнеры – сегодня обезьянничает Лукашенко,

– подчеркнул он.

Более того, именно сейчас так называемый президент Беларуси пытается доказать свою силу и независимость от России. В частности, благодаря Дональду Трампу. Год назад американский президент подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома, а в марте этого года Лукашенко заявил, что якобы Трамп пригласил его в гости.

Очевидно, что российскому диктатору это не нравится. Однако это позволяет Лукашенко несколько "ослабить веревку, которую затянул Путин на его шее", а также доказывать свою субъектность.

Но еще раз подчеркиваю – достаточно взглянуть ему на то, что сейчас происходит в России и понимать, что шансов в случае реализации такого рода запугиваний на практике ни у него, ни у того, кто им руководит, – нет,

– сказал Дымов.

Говорится о том, что белорусский диктатор видит последствия войны для России – удары по Туапсе, Приморску, Рязани и Усть Луге. Он осознает, что это может повториться и с его Мозырским НПЗ, если он начнет агрессивные действия против Украины.

По мнению политолога, наступления с территории Беларуси нужен именно Путину, но Лукашенко этого не хочет. Белорусская армия – это единственное, чем он может управлять в своей стране.

Обратите внимание! Похожими мыслями поделился и политолог Петр Олещук, который считает, что у Лукашенко начала налаживаться жизнь – Трамп снял санкции, и, соответственно, у белорусского диктатора открылись возможности выхода из дипломатической изоляции. По мнению политолога, Лукашенко также пытается избегать затягивания его страны в войну против Украины, ведь понимает, какими будут последствия.

Политолог добавил, что закрытие лесов у приграничья с Украиной также могут быть элементом запугивания. Ведь белорусы понимают, что "горячие головы" будут быстро "остужены" нашими Вооруженными Силами.

Ранее россияне проводили масштабные учения по вторжению в Украину, по Сувальскому коридору, который бы позволил России иметь доступ к Калининградской области. Однако сегодня они могут только имитировать такого рода вещи.

Почему белорусский диктатор закрыл леса, граничащие с Украиной?

В то же время военный эксперт Павел Нарожный также обратил внимание на то, что и с нашей стороны в пограничную зону можно попасть только со специальным разрешением от ГПСУ или пропиской на конкретные населенные пункты вдоль границы

"С их (белорусского, – 24 Канал) стороны делают этом, очевидно, похожую вещь – "защищают" границу. Чем нам это может угрожать? Тем, что теоретически в этих лесах могут находиться какие-то военные части, какие-то пункты разведки, возможно, наблюдательные пункты", – заметил он.

Заметьте! В то же время заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что нельзя исключать сценарий, по которому Россия получит помощь от Беларуси, как было в 2022 году. По его мнению, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный режим Путина, мы всегда будем потенциально рассматривать Беларусь как угрозу.

Военный эксперт подчеркнул, что ничего нового сейчас не происходит – это очередной шаг белорусов по милитаризации. Вероятно, что впоследствии они закроют всю пограничную зону для посещений и сделают пропуски.

Однако это не означает, что завтра там начнется наступление. Потому что для этого надо, чтобы там было накоплено большое количество войск – минимум 100 тысяч бойцов, которые будут иметь с собой большое количество техники, топлива. А даже в этих белорусских лесах скрыть десятки тысяч войск практически нереально. Мы увидим их со спутника и другими средствами разведки,

– подчеркнул Нарожный.

Он добавил, что большая часть участка приграничья идет по Днепру, то есть для наступления врагу нужно было бы форсировать реку. Для этого оккупантам нужно большое количество специализированной техники и понтонные мосты, ведь Украина уже подготовилась – заминировала все мосты.

Что еще известно об угрозе со стороны Беларуси?

В ГПСУ сообщили, что в Беларуси не фиксируются перемещения военных или техники вблизи границы с Украиной. Однако в любой момент страна-агрессор может воспользоваться этой площадкой и перебросить туда свои войска. Поэтому угроза из Беларуси реальная, и украинцы должны быть готовы к развитию любых ситуаций.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отрицает угрозы наступления с территории Беларуси. Он отметил, что это "попытка дальнейшего подстрекательства, направленного на продолжение войны".