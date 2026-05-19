Об этом информирует НАБУ.

Какие детали коррупционной схемы в Верховном суде?

Антикоррупционные органы разоблачили фигурантов дела о возможной коррупции с участием экс-главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Следствие сообщает, что среди подозреваемых – трое действующих судей Верховного суда и один судья в отставке. Злоумышленники могли получить неправомерную выгоду за принятие решения в пользу владельца группы "Финансы и кредит".

Источники "Бабеля" подтвердили, что речь идет о судьях Большой палаты Игоре Железном, Ирине Григорьевой и Жанне Елениной. В то же время имя четвертого судьи пока не сообщается.

Заметим, что Большая Палата Верховного суда Украины рассматривает самые сложные и наиболее исключительные правовые споры.

Бывшие акционеры оспаривали договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, которые в 2002 году приобрел бизнесмен, владелец группы "Финансы и кредит".

Первый суд отказал в удовлетворении требований, однако апелляционный суд в 2022 году отменил это решение и признал договор недействительным.

В связи со сложностью судебного спора его дальнейшее рассмотрение в кассационной инстанции осуществлялось судьями Большой Палаты Верховного Суда.

Бизнесмен, владелец "Финансы и кредит" для сохранения акций компании в марте – апреле 2023 года через посредника передал 2,7 миллиона долларов адвокату, который входил в так называемый "бэк-офис" Верховного суда.

Деньги, по версии следствия, должны были быть переданы бывшему председателю Верховного суда и судьям для принятия нужного решения.

Заметим, несколько ранее 19 мая НАБУ и САП сообщали о проведении обысков в местах проживания, работы и в транспортных средствах действующих и бывших судей, в частности экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева.

Экс-глава Верховного суда был разоблачен: что известно?

Уже 15 мая 2023 года "на горячем" во время получения второго транша взятки в размере 450 тысяч долларов США был разоблачен в то время действующий председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев. Злоумышленнику инкриминировали статью 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о "Принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере".

Вместе с Князевым подозрение получил и сообщник Князева – Олег Горецкий. Однако ему инкриминируют пособничество в предоставлении взятки и мошенничество.

Сейчас дело по обвинению бывшего топ-чиновника слушается в ВАКС. В то же время сам экс-глава своей вины не признает и утверждает, что деньги ему якобы подбросили, поскольку кабинет был не заперт.

После громкого коррупционного дела Князева уволили, а его должность занял Дмитрий Луспеник.



Уже в июле 2023 года подозрение сообщили и самому бизнесмену, владельцу "Финансы и кредит", а в сентябре 2025 года – посреднику.

В октябре 2025 года согласовала специальное досудебное расследование в отношении владельца группы "Финансы и кредит".