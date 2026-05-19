Поэтому, угроза из Беларуси не исключена. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Какова ситуация у границы?

Андрей Демченко заверил, что пока не фиксируется перемещение личного состава или техники в Беларуси непосредственно рядом с украинской границей.

Но несмотря на то, что сейчас на территории Беларуси нет российских войск в большом количестве, в любой момент Россия может использовать эту площадку, перебросив туда дополнительные свои силы,

– пояснил представитель ГПСУ.

Также Беларусь постоянно нагнетает ситуацию, потому что говорит о якобы военной угрозе с разных сторон. По словам Демченко, на самом деле союзнику России никто не угрожает. Однако белорусские и российские военные все же проводят совместные учения и проверяют свою боеготовность.

Сейчас уже идет определенный шантаж относительно пребывания на территории Беларуси ядерного оружия. Конечно, угроза из Беларуси реальная, и мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций,

– отметил Андрей Демченко.

Угроза со стороны Беларуси: последние заявления

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса не исключает того, что Беларусь снова может помочь России, как в начале полномасштабного вторжения в Украину.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу бригадный генерал предположил, что Россия потенциально может прибегнуть к провокации на Севере Украины, чтобы туда стягивали наши войска. Но для этого врагу нужно вменяемая группировка, на которую он пока не имеет ресурсов.

К слову, Россия и Беларусь начали военные учения, которые продлятся с 19 по 21 мая. Они будут направлены на "подготовку и применение ядерных сил в условиях угрозы агрессии". В них примут участие более 64 тысяч военных, техника, ракетные пусковые установки, корабли и подводные лодки.