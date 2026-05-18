Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что этот сложный многоуровневый сценарий может включать координацию действий не только с Беларусью, но и с КНДР.

Для чего Путину нужна Беларусь в возможном конфликте с НАТО?

У Лукашенко начала налаживаться жизнь, потому что Трамп снял санкции, и соответственно открылись возможности выхода из дипломатической изоляции. Поэтому он не имеет мотивации ввязываться в войну. Очевидно, россияне недовольны его позицией и начинают давить. Поэтому Лукашенко сейчас активно играет большого военного,

– сказал Олещук.

По мнению политолога, заявления о возможном нападении на НАТО – это не просто преувеличение для партнеров, и об этом говорят не только украинцы. Недавно шведский министр обороны и начальник Генштаба заявили, что Россия может попытаться захватить один из островов в Балтийском море, чтобы продемонстрировать слабость Альянса. Именно поэтому шведы провели военные учения с привлечением украинских экспертов.

Также об этом говорил генсек НАТО Марк Рютте, который связывает возможную российскую агрессию против НАТО с планами Китая по Тайваню, предполагая, что Россия может организовать провокации как информационное прикрытие для китайской операции.

Россия может использовать территорию Беларуси как прокси-силу для таких операций, даже привлекая северокорейских военнослужащих, особенно учитывая законодательство КНДР об автоматическом ядерном ударе в случае убийства Ким Чен Ына.

"Северокорейские войска можно использовать для провокаций с территории Беларуси, чтобы дезориентировать страны НАТО. Это не банальная схема. Особенно после визита Трампа, который заявил, что помогать Тайваню не надо, и это не дело США", – сказал Олещук.

Обратите внимание! Эксперт по евроинтеграции Оливье Виллокс сказал, что европейские государства рассматривают введение новых санкций против России за систематические нарушения их воздушного пространства, однако воздерживаются от публичных заявлений по этому поводу. ЕС больше беспокоят гибридные атаки России, а также кибератаки, которые наносят существенный ущерб российской экономике.

Что еще известно о потенциальной угрозе для НАТО?

Западные военные эксперты осознают угрозу российской агрессии, причем министр обороны Германии Борис Писториус открыто нарушает комфортное европейское равнодушие к проблеме. К тому же перенаправление американских ресурсов на Ближний Восток создало для Москвы благоприятный момент.

Аналитики рассматривают 3 возможных сценария российского вторжения: гибридная провокация по аналогии с событиями в Крыму, захват стратегического Сувальского коридора между Польшей и Литвой, или комбинированный подход.