Силы обороны Украины держат этот вопрос под контролем. Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Что известно о заявлении "Флеша"?
По словам "Флеша", с прошлой зимы была полностью прекращена работа пунктов управления "Шахедами" с территории Беларуси. Он добавил, что активных попыток восстановления также не было.
Однако во время атаки 13 мая российские беспилотники снова начали получать сигналы управления у белорусской границы.
"Флеш" объяснил, что расстояние от границы России до самого дрона около 500 километров, поэтому оккупанты со своей территории управлять им не могут.
Предполагаю повторную работу пункта радиоуправления "Шахедами" с территории Беларуси, но уже на большой глубине изнутри страны,
– заявил "Флеш".
Он добавил, что пока это единичные случаи, но Силы обороны постоянно следят за ситуацией. "Флеш" отметил, что без полного подтверждения Украина не будет принимать никаких мер.
Последние новости о возможной угрозе наступления из Беларуси
Граница Украины с Беларусью превращена в мощную линию обороны с полевыми фортификациями и огневыми позициями. Бойцы находятся в постоянной готовности к реагированию на любые враждебные действия или провокации.
Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. По словам президента, для этого Москва часто проводит встречи с Александром Лукашенко.
Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что наступление с белорусской территории теоретически возможно. Он пояснил, что в таком случае россиянам надо собрать ударную группировку, а на это нужно время. Эксперт отметил, что, если противник активизируется – то Украина сразу об этом узнает.