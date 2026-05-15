Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Как Россия пытается повлиять на Беларусь?

Президент заявил, что Россия продолжает пытаться привлечь Беларусь в войну против Украины. Недавно российская сторона провела дополнительные контакты с Александром Лукашенко, чтобы убедить его поддержать новую агрессию.

В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – или против Черниговско-Киевского направления в Украине, или против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси,

– написал он.

По его словам, Киев проинформирован о содержании контактов между Россией и Беларусью относительно возможного привлечения Минска к новым агрессивным действиям против Украины, которая, как отметил президент, будет защищать себя и своих граждан.

Также Владимир Зеленский заверил, что поручил Силам обороны и безопасности усилить соответствующее направление и подготовить план реагирования, который должны рассмотреть на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.