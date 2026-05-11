Наибольшее беспокойство вызывает то, что механизм коллективной обороны Альянса требует согласия всех союзников, что может дать России время для быстрого наступления. О потенциальных вариантах наступления, которые рассматривают в Кремле, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Смотрите также: Евросоюз обсудит вопрос переговоров с Путиным и требования к России, – Каллас

Готова ли Россия к прямому столкновению с НАТО?

Западные военные понимают неотвратимость угрозы, и министр обороны Германии Борис Писториус является одним из немногих, кто открыто ломает европейскую зону комфорта.

Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день... Мы должны учитывать, что однажды Путин может даже напасть на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что период, в течение которого это станет возможным, составит от 5 до 8 лет,

– отметил Писториус.

Однако из-за того, что администрация Трампа перенаправила американские ресурсы на Ближний Восток, для Москвы уже появился идеальный момент.

Первый сценарий по которому, вероятно, может действовать Путин – классическая гибридная провокация по крымскому образцу. Массированная дезинформационная кампания о дискриминации русскоязычного населения в Эстонии, кибератаки на электросети и связь и псевдопротесты.

Для западного наблюдателя все будет выглядеть как "внутренний гражданский конфликт", стоит ли им "умирать за Нарву"? Однако главной мишенью станет не территория, а 5-я статья НАТО, которая требует абсолютного консенсуса и времени на активизацию, и Москва может этим воспользоваться.

Станут ли страны Балтии ловушкой для НАТО в случае войны?

Второй сценарий – захват Сувальского коридора, где есть граница с российским Калининградом и Беларусью. Российские танковые колонны могут мгновенно отрезать Эстонию, Латвию и Литву от континента.

Все, что они хотят сделать, это разбить НАТО. Для этого им нужно напасть на балтийскую страну или, скажем, Польшу, потом остановиться и спросить: "Вы действительно хотите ядерной войны из-за Литвы?" И если ответ "нет", то россияне победили, они сломали НАТО,

– объяснил Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе.

Третий сценарий – микс гибридной провокации и прямой атаки. Россия будет оправдывать свое вторжение в Европу самозащитой, апеллируя к тому, что Европа уже воюет на стороне Украины. Потому что задерживает российские танкеры и предоставляет Украине площадки для атак на Ленинградскую область и порты в Приморске и Усть-Луге. Это оправдание будет направлено на Трампа, который заявил, что не видит смысла помогать союзникам по НАТО из-за ситуации в Иране.

"Мне кажется, что Трамп это тот человек, который попытается разломать НАТО в ее теперешнем виде. Видите, он не случайно говорит о том, что НАТО это бумажный тигр. Чем, мне кажется, очень подыгрывает тому самому Путину... Но с другой стороны... это очень хороший стимул для европейцев наконец сделать вывод", – сказал Владимир Огрызко.

Что еще известно о подготовке стран Балтии к потенциальной угрозе?

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о назначении Райвиса Мелниса новым министром обороны. Его предшественник Андрис Спрудс покинул пост после инцидента с вероятным нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Силиния отметила, что оборонное ведомство должен возглавлять специалист с соответствующим опытом.

Она также отметила, что Латвия сейчас направляет на оборону рекордные ресурсы – около 5% ВВП, что является наибольшим показателем в истории страны. По ее словам, такие инвестиции требуют максимально эффективного управления и конкретных результатов.