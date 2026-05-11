О чем ЕС хочет говорить с Россией?

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая высказалась о возможности переговоров с Россией.

С Россией мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними говорить. Именно поэтому у нас приближается встреча в формате "Гимних" с министрами иностранных дел, где мы обсудим предложения, которые я положила на стол, чтобы решить вопрос, которые мы имеем,

– объяснила она.

Справка. Формат "Гимних" – это неформальные встречи министров иностранных дел стран ЕС, которые проводят раз в полгода в рамках ротационного председательства государств в Совете Европейского Союза.

Каллас отметила, что главная проблема европейской безопасности заключается в постоянной агрессии России против соседних государств – теперь ЕС должен понять, как это предотвратить. В то же время, по словам дипломата, для этого также нужны уступки со стороны России.

Отдельно Каллас напомнила, что на прошлой неделе посетила Молдову.

Я имею в виду, что там (в Молдове, – 24 Канал) есть российские войска. Например, это также может быть одним из условий для стабильности и безопасности в регионе – чтобы они (Россия, – 24 Канал) вывели свои войска,

– отметила дипломат.

Напомним, после распада СССР на территории непризнанного Приднестровья действительно остались российские военные подразделения, которые фактически контролировали регион и препятствовали его возвращению под контроль Молдовы.

Зимой 2025 года Владимир Зеленский заявлял, что Россия якобы значительно сократила свое военное присутствие в Приднестровье и оставила в регионе лишь 1000 – 1500 военных.

Однако в апреле 2026 года заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия рассматривает новые сценарии действий, которые ранее не озвучивались. Среди них, по его словам, – создание буферной зоны со стороны непризнанного Приднестровья, в частности в направлении Винницкой области.

Стоит отметить, что европейские политики уже не впервые говорят о необходимости диалога с Россией. В частности, в МИД Словакии недавно заявили, что сейчас необходимо общаться со всеми сторонами, участвующими в конфликте, а Евросоюзу следует заботиться о том, чтобы он был за столом переговоров.

Готовит ли Кремль к диалогу с Европой?

Вечером 9 мая Владимир Путин заявил, что война в Украине, по его мнению, приближается к своему завершению. Глава Кремля также выразил готовность обсуждать новые договоренности по безопасности в Европе, однако четко очертил круг людей, с которыми готов вести диалог.

По его словам, лучшим кандидатом на эту роль является бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Известно, что Шредер дружит с Путиным с того времени, как в 1998 году стал канцлером Германии. В 2014 году он даже посетил празднование дня рождения российского диктатора в Москве. Впоследствии политика также критиковали за тесные связи с российскими государственными энергетическими компаниями.

Как отметил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в комментарии 24 Каналу, Шредер является классическим пророссийским агентом, и появление его кандидатуры является фактически инициативой Путина, а не Берлина.

По словам эксперта, сейчас Украина использует аналогичную тактику – добивается, чтобы за столом были проукраинские субъекты, которые будут влиять на Россию.