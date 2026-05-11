Премьер Латвии подтвердила, что Мелнис принял предложение. О новых кадровых решениях Эвика Силиня сообщила в соцсети Х.

Что известно о смене министра обороны?

Премьер-министр сказала, что Андрис Спрудс потерял доверие общественности. По ее мнению, оборонный сектор в будущем должен возглавлять профессионал.

Премьер Латвии отметила, что оборонные расходы имеют наибольшее финансирование за всю историю страны – почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, которая требует четких результатов.

Я считаю, что сектор нуждается в новом, профессиональном подходе. Я пригласила полковника Райвиса Мелниса занять должность министра обороны, и он согласился на это,

– сообщила Силиня.

Она рассказала, что будущий министр обороны имеет опыт службы в Национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне, а сейчас работал в Украине. Политик выразила надежду, что национальная оборона будет управляться компетентно и целенаправленно.

Почему предыдущего министра обороны отправили в отставку?

Ночью 7 мая, вероятно, российские дроны пересекли воздушное пространство Латвии. 10 мая глава минобороны подал в отставку. Андрис Спрудс заявил, что уходит с должности, чтобы "защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию".

Инцидент с дроном, который произошел на этой неделе, четко показал, что политическое руководство оборонного сектора не смогло выполнить свое обещание по безопасному небу над нашей страной,

– так Эвика Силиня отреагировала на события 7 мая.

Обратите внимание! Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что россияне тестируют НАТО, чтобы понимать, как там будут реагировать на агрессию против одной из стран Балтии. Для этого, по словам эксперта, оккупантам не нужна тяжелая техника – достаточно "Шахедов".

Как Россия пытается дестабилизировать страны Балтии?

3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе беспилотников. Причиной назвали военные действия России против Украины и риск попадания дронов в воздушное пространство этих стран.