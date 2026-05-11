Об этом говорится в материале The Guardian.

К теме На фронте впервые засветились дальнобойные дроны Anubis с ИИ

Как Европа перешла к созданию недорогого оружия будущего?

В небольшой мастерской в английском регионе Ист-Мидлендс британский стартап Skycutter разрабатывает вооружение для Украины. В помещении работает ряд 3D-принтеров, которые изготавливают корпуса для дронов-перехватчиков, а двигатели и навигационные чипы собираются вручную. Подобный процесс, по данным компании, в значительно большем масштабе также происходит на украинских предприятиях – там ежемесячно производятся сотни тысяч таких компонентов.

Война в Украине существенно изменила характер боевых действий. Использование дешевых, массовых и часто автономных дронов уже трансформировало поле боя: военные вынуждены постоянно перемещаться, чтобы избегать ударов с воздуха, а передвижение происходит через защищенные маршруты, включая "туннелями" и зонами с оптоволоконными системами управления, которые помогают обходить радиоэлектронную борьбу,

– говорится в материале.

Журналисты отмечают, что города, в свою очередь, регулярно подвергаются атакам управляемыми ракетами и дронами, которые значительно дешевле предыдущих поколений вооружений и поэтому используются чаще.

На этом фоне европейские страны пытаются ускорить собственное перевооружение и инвестируют миллиарды в оборонные технологии. Дополнительным фактором давления стала непредсказуемая позиция Дональда Трампа по НАТО и его настаивание на увеличении оборонных расходов союзников.

"Совокупность войны у границ Европы и политической неопределенности в США усилила давнюю критику зависимости ЕС от американских производителей вооружений. В ответ Европейский Союз заявил о намерении направить 800 миллиардов евро на оборону в течение четырех лет. Великобритания также объявила об увеличении расходов, хотя правительство Кира Стармера сталкивается с политическим давлением после потерь на местных выборах", – пишет The Guardian.

В центре новой оборонной политики – идея "суверенитета в сфере обороны", то есть способности производить и применять оружие без критической зависимости от США. В результате значительная часть средств направляется в европейские оборонные стартапы, которые быстро наращивают производство и конкурируют с традиционными производителями.

В то же время военные эксперты отмечают, что полный отказ от классических систем вооружений невозможен. Речь идет о комбинированной модели, где значительную роль будут играть дроны различного назначения – воздушные, наземные, морские и подводные.

Бывший начальник Генерального штаба Великобритании генерал Роли Уокер предлагал модель, в которой будущее вооружение армий будет состоять из 20% "живых" систем, 40% "затратных" и 40% одноразовых решений.

Какова ситуация с оборонными компаниями по Европе?

По данным журналистов, на рынке уже сформировалась новая прослойка оборонных технологических компаний. Среди них – немецкая Helsing, а также Quantum Systems и Stark Defence, часть из которых уже получает контракты от вооруженных сил Германии и инвестирует в производство в Великобритании. Также к миллиардной оценке приближается британская Cambridge Aerospace.

Похожие процессы происходят и в США, где работают компании Shield AI, Saronic Technologies, Epirus, а также крупные игроки Palantir и Anduril. Часть из них активно расширяет деятельность в Европе, в частности в Великобритании, хотя их политическая связанность вызывает дискуссии среди европейских политиков.

Военные технологии становятся все дешевле, что резко меняет экономику войны. Как отмечается, иранские дроны Shahed стоят около 30 тысяч долларов, тогда как системы их перехвата в странах НАТО могут стоить сотни тысяч или даже миллионы долларов.

Стартапы пытаются изменить эту модель, создавая более дешевые средства противодействия. Например, Skycutter заявляет о перехватчиках стоимостью около 2 тысяч долларов.

Компании отмечают, что современная война требует постоянного обновления технологий. Skycutter, который начинал как разработчик гражданских дронов для инспекции трубопроводов, после 2022 года переориентировался на военные нужды Украины и работает непосредственно с подразделениями на фронте.

В компании описывают ситуацию как постоянное технологическое противостояние: системы приходится быстро адаптировать к новым средствам радиоэлектронной борьбы.

Это постоянная игра в кошки-мышки. Если ты не работаешь непосредственно с подразделениями и не видишь, что делает противник, ты отстаешь,

– отмечает представитель компании.

В то же время в отрасли признают проблему скорости изменений. По словам производителей, армии и государственные закупочные системы не всегда успевают адаптироваться к темпам развития технологий, тогда как оборонные компании вынуждены инвестировать в будущий спрос без гарантий контрактов.

Эксперты подчеркивают, что несмотря на стремительное развитие новых технологий, ключевым вызовом для Европы остается способность быстро масштабировать производство и одновременно сохранять технологическую независимость.

В какие еще типы вооружения сейчас финансируют в мире?

Отчет Международной компании ICAN показывает, что более 300 финансовых учреждений увеличили инвестиции в производство ядерного оружия. Это на 15% больше, чем в 2025 году.

Основными инвесторами являются Vanguard, Black Rock, Capital Group, а ведущими кредиторами – банки JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup.

Интересно, что еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии 24 Канала отметил, что ЕС готовит комплексный ответ на наращивание российского дронового арсенала через совместное производство и новые программы поддержки Украины. В частности, создается EU-Ukraine Drone Alliance для объединения промышленных компаний в развитии дроновых технологий и средств противодействия.