Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Як Європа перейшла до створення недорогої зброї майбутнього?

У невеликій майстерні в англійському регіоні Іст-Мідлендс британський стартап Skycutter розробляє озброєння для України. У приміщенні працює ряд 3D-принтерів, які виготовляють корпуси для дронів-перехоплювачів, а двигуни та навігаційні чипи збираються вручну. Подібний процес, за даними компанії, у значно більшому масштабі також відбувається на українських підприємствах – там щомісяця виробляються сотні тисяч таких компонентів.

Війна в Україні суттєво змінила характер бойових дій. Використання дешевих, масових і часто автономних дронів уже трансформувало поле бою: військові змушені постійно переміщатися, щоб уникати ударів з повітря, а пересування відбувається через захищені маршрути, включно з "тунелями" та зонами з оптоволоконними системами керування, які допомагають обходити радіоелектронну боротьбу,

Журналісти зазначають, що міста, своєю чергою, регулярно зазнають атак керованими ракетами й дронами, які значно дешевші за попередні покоління озброєнь і тому використовуються частіше.

На цьому тлі європейські країни намагаються пришвидшити власне переозброєння та інвестують мільярди в оборонні технології. Додатковим фактором тиску стала непередбачувана позиція Дональда Трампа щодо НАТО та його наполягання на збільшенні оборонних витрат союзників.

"Сукупність війни біля кордонів Європи та політичної невизначеності у США посилила давню критику залежності ЄС від американських виробників озброєнь. У відповідь Європейський Союз заявив про намір спрямувати 800 мільярдів євро на оборону протягом чотирьох років. Велика Британія також оголосила про збільшення витрат, хоча уряд Кіра Стармера стикається з політичним тиском після втрат на місцевих виборах", – пише The Guardian.

У центрі нової оборонної політики – ідея "суверенітету у сфері оборони", тобто здатності виробляти та застосовувати зброю без критичної залежності від США. У результаті значна частина коштів спрямовується в європейські оборонні стартапи, які швидко нарощують виробництво і конкурують із традиційними виробниками.

Водночас військові експерти наголошують, що повна відмова від класичних систем озброєнь неможлива. Йдеться про комбіновану модель, де значну роль відіграватимуть дрони різного призначення – повітряні, наземні, морські та підводні.

Колишній начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Ролі Вокер пропонував модель, у якій майбутнє озброєння армій складатиметься з 20% "живих" систем, 40% "витратних" і 40% одноразових рішень.

Яка ситуація з оборонними компаніями по Європі?

За даними журналістів, на ринку вже сформувався новий прошарок оборонних технологічних компаній. Серед них – німецька Helsing, а також Quantum Systems і Stark Defence, частина з яких уже отримує контракти від збройних сил Німеччини та інвестує у виробництво у Великій Британії. Також до мільярдної оцінки наближається британська Cambridge Aerospace.

Схожі процеси відбуваються і в США, де працюють компанії Shield AI, Saronic Technologies, Epirus, а також великі гравці Palantir і Anduril. Частина з них активно розширює діяльність у Європі, зокрема у Великій Британії, хоча їхня політична пов’язаність викликає дискусії серед європейських політиків.

Військові технології стають дедалі дешевшими, що різко змінює економіку війни. Як зазначається, іранські дрони Shahed коштують близько 30 тисяч доларів, тоді як системи їхнього перехоплення у країнах НАТО можуть коштувати сотні тисяч або навіть мільйони доларів.

Стартапи намагаються змінити цю модель, створюючи дешевші засоби протидії. Наприклад, Skycutter заявляє про перехоплювачі вартістю близько 2 тисяч доларів.

Компанії наголошують, що сучасна війна потребує постійного оновлення технологій. Skycutter, який починав як розробник цивільних дронів для інспекції трубопроводів, після 2022 року переорієнтувався на військові потреби України та працює безпосередньо з підрозділами на фронті.

У компанії описують ситуацію як постійне технологічне протистояння: системи доводиться швидко адаптувати до нових засобів радіоелектронної боротьби.

Це постійна гра в кішки-мишки. Якщо ти не працюєш безпосередньо з підрозділами та не бачиш, що робить противник, ти відстаєш,

– зазначає представник компанії.

Водночас у галузі визнають проблему швидкості змін. За словами виробників, армії та державні закупівельні системи не завжди встигають адаптуватися до темпів розвитку технологій, тоді як оборонні компанії змушені інвестувати в майбутній попит без гарантій контрактів.

Експерти підкреслюють, що попри стрімкий розвиток нових технологій, ключовим викликом для Європи залишається здатність швидко масштабувати виробництво й одночасно зберігати технологічну незалежність.

У які ще типи озброєння зараз фінансують у світі?

Звіт Міжнародної компанії ICAN показує, що понад 300 фінансових установ збільшили інвестиції у виробництво ядерної зброї. Це на 15% більше, ніж 2025 року.

Основними інвесторами є Vanguard, Black Rock, Capital Group, а провідними кредиторами – банки JP Morgan Chase, Bank of America та Citigroup.

Цікаво, що єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в коментарі 24 Каналу наголосив, що ЄС готує комплексну відповідь на нарощування російського дронового арсеналу через спільне виробництво і нові програми підтримки України. Зокрема, створюється EU-Ukraine Drone Alliance для об'єднання промислових компаній у розвитку дронових технологій і засобів протидії.