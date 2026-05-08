ЄС готує відповідь на мільйони російських дронів: єврокомісар Кубілюс розкрив план

Про це повідомив 24 Каналу єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, коментуючи свою заяву про можливість Росії використати від 7 до 9 мільйонів дронів цьогоріч. За його словами, ЄС уже має кілька інструментів, які мають посилити як українську, так і європейську оборонну спроможність.
ЄС відстає у війні дронів чи готує нову оборонну архітектуру?
Кубілюс наголосив, що в межах інструментів підтримки України (Ukraine Support Instrument) та позики на підтримки України (Ukraine Support Loan, мовиться про 90 мільярдів євро – 24 Канал) Євросоюз планує збільшити виробництво дронів в Україні. Він окреслив одразу кілька напрямків, на яких будуватиметься нова стратегія ЄС:
- European Drone Defence Initiative;
- Eastern Flank Watch;
- швидка індустріалізація рішень у сфері дронів і протидронової роботи;
- а також створення EU-Ukraine Drone Alliance.
За словами єврокомісара, уже опубліковано конкурс USI на дрони та засоби протидії їм. Він назвав це можливістю для української та європейської промисловості поглибити співпрацю, налагодити спільне виробництво й масштабувати критично важливі технології.
Кубілюс окремо підкреслив, що найбільший ефект у відповіді на російські плани дасть саме Ukraine Support Loan.
Країни-члени ЄС, які беруть участь у програмі, вже вирішили виділити значну частину позики на закупівлю дронів. Це фінансування дозволить Україні наздогнати плани Росії або навіть отримати перевагу,
– сказав Кубілюс.
Водночас Єврокомісія працює з Україною над запуском EU-Ukraine Drone Alliance. Очікується, що цей формат об’єднає промислові компанії та допоможе їм спільно розвивати спроможності у сфері дронів і засобів протидії їм, а також швидше доводити конкретні рішення до фронту.
"Стіна дронів" та українські технології: про що ще заявляв Кубілюс?
Україна вражає Європу комплексом сучасних військових технологій, включаючи безпілотники, крилаті ракети, та протиракетну оборону, зазначав Кубілюс.
Єврокомісар Андрюс Кубілюс пояснив, що робота над проєктом "Стіна дронів" триває, і в рамках Європейської програми оборонної промисловості вже формуються умови для запуску проєктів European Sky Shield та Eastern Flank Watch.
Кубілюс наголосив на важливості створення системи виявлення дронів та економічно ефективних засобів їх знищення, а також на важливості бойових систем управління, зокрема на основі українського досвіду.
Матеріал підготовлений в межах престуру, організованого за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління.