ЄС готує відповідь на мільйони російських дронів: єврокомісар Кубілюс розкрив план

Про це повідомив 24 Каналу єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, коментуючи свою заяву про можливість Росії використати від 7 до 9 мільйонів дронів цьогоріч. За його словами, ЄС уже має кілька інструментів, які мають посилити як українську, так і європейську оборонну спроможність.

Дивіться також Росія готує удар по країнах Балтії? Єврокомісар Кубілюс про нову війну, українські ракети та "Стіну дронів"

ЄС відстає у війні дронів чи готує нову оборонну архітектуру?

Кубілюс наголосив, що в межах інструментів підтримки України (Ukraine Support Instrument) та позики на підтримки України (Ukraine Support Loan, мовиться про 90 мільярдів євро – 24 Канал) Євросоюз планує збільшити виробництво дронів в Україні. Він окреслив одразу кілька напрямків, на яких будуватиметься нова стратегія ЄС:

European Drone Defence Initiative;

Eastern Flank Watch;

швидка індустріалізація рішень у сфері дронів і протидронової роботи;

а також створення EU-Ukraine Drone Alliance.

За словами єврокомісара, уже опубліковано конкурс USI на дрони та засоби протидії їм. Він назвав це можливістю для української та європейської промисловості поглибити співпрацю, налагодити спільне виробництво й масштабувати критично важливі технології.

Кубілюс окремо підкреслив, що найбільший ефект у відповіді на російські плани дасть саме Ukraine Support Loan.

Країни-члени ЄС, які беруть участь у програмі, вже вирішили виділити значну частину позики на закупівлю дронів. Це фінансування дозволить Україні наздогнати плани Росії або навіть отримати перевагу,

– сказав Кубілюс.

Водночас Єврокомісія працює з Україною над запуском EU-Ukraine Drone Alliance. Очікується, що цей формат об’єднає промислові компанії та допоможе їм спільно розвивати спроможності у сфері дронів і засобів протидії їм, а також швидше доводити конкретні рішення до фронту.

"Стіна дронів" та українські технології: про що ще заявляв Кубілюс?

Україна вражає Європу комплексом сучасних військових технологій, включаючи безпілотники, крилаті ракети, та протиракетну оборону, зазначав Кубілюс.