В ЄС уже працюють над двома великими оборонними ініціативами, а держави-члени мають до кінця травня подати точніший опис своїх планів, прокоментував 24 Каналу єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час зустрічі в Єврокомісії. Цього року також запустили нову рамку – EDPCIs, тобто Європейські оборонні проєкти спільного інтересу.

На якому етапі зараз "Cтіна дронів" і що зміниться далі?

Кубілюс зазначив, що в межах Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) уже формуються умови для запуску масштабних регіональних проєктів, серед яких – European Sky Shield та Eastern Flank Watch. Він підкреслив, що ці ініціативи вже мають фінансування в робочій програмі, а Україна має бути їхнім партнером.

Деякі європейці не розуміли термінології "стіна дронів". Я казав: поїдьте в Україну – і ви побачите "стіну дронів",

– сказав Кубілюс.

Окремо він наголосив, що першочерговим завданням є створення якісної системи виявлення, особливо для дронів типу "Шахед". Після цього, за його словами, Європі потрібно шукати економічно ефективні засоби знищення таких цілей, адже застосовувати дорогі ракети Patriot проти безпілотників недоцільно.

Також Кубілюс підкреслив важливість бойових систем управління на кшталт Delta. На його думку, залучення українського досвіду дасть Європі змогу розвивати ці проєкти швидше і не повторювати помилок, які Україна вже пройшла у війні.

Як Євросоюз оцінює загрозу війни?