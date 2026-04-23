В ЕС уже работают над двумя крупными оборонными инициативами, а государства-члены должны до конца мая подать точное описание своих планов, прокомментировал 24 Каналу еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время встречи в Еврокомиссии. В этом году также запустили новую рамку – EDPCIs, то есть Европейские оборонные проекты общего интереса.

Смотрите также Россия готовит удар по странам Балтии? Еврокомиссар Кубилюс о новой войне, украинские ракеты и "Стену дронов"

На каком этапе сейчас "Стена дронов" и что изменится дальше?

Кубилюс отметил, что в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) уже формируются условия для запуска масштабных региональных проектов, среди которых – European Sky Shield и Eastern Flank Watch. Он подчеркнул, что эти инициативы уже имеют финансирование в рабочей программе, а Украина должна быть их партнером.

Некоторые европейцы не понимали терминологии "стена дронов". Я говорил: поезжайте в Украину – и вы увидите "стену дронов",

– сказал Кубилюс.

Отдельно он отметил, что первоочередной задачей является создание качественной системы обнаружения, особенно для дронов типа "Шахед". После этого, по его словам, Европе нужно искать экономически эффективные средства уничтожения таких целей, ведь применять дорогие ракеты Patriot против беспилотников нецелесообразно.

Также Кубилюс подчеркнул важность боевых систем управления вроде Delta. По его мнению, привлечение украинского опыта даст Европе возможность развивать эти проекты быстрее и не повторять ошибок, которые Украина уже прошла в войне.

Как Евросоюз оценивает угрозу войны?