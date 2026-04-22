После заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возможной угрозе со стороны России для стран Балтии в Европе возникла дискуссия о реалистичности такого сценария. Эстонские чиновники публично не согласились с такими оценками нашего президента, подчеркнув, что пока не видят признаков подготовки России к нападению на НАТО.

В то же время в Еврокомиссии призывают не отвергать риски в долгосрочной перспективе. Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что Россия сохраняет военный потенциал и продолжает развивать военную инфраструктуру вблизи границ ЕС.

Кроме оценки угроз, в ЕС активно работают над усилением обороны – от новых совместных проектов и "стены дронов" до масштабирования производства вооружений. При этом отдельную роль в этих процессах играет Украина, чей опыт и технологии уже влияют на подходы Европы к безопасности. 24 Канал посетил Еврокомиссию и подробно рассказывает о разговоре с Кубилюсом.

Материал подготовлен в рамках пресс-тура, организованного при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA,, который внедряет Академия электронного управления.

Есть ли угроза для стран Балтии от России?

В апреле эстонские политики заявили, что предположения президента Украины Владимира Зеленского о возможной подготовке России к нападению на страны Балтии затрудняют сотрудничество между союзниками. В частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что такие оценки не соответствуют данным эстонской разведки и их видению угроз.

По его словам, пока нет признаков военной подготовки России к нападению на НАТО или страны Балтии, а сама Россия находится в более сложном положении как на фронте в Украине, так и в экономике.

Андрюс Кубилюс в комментарии 24 Каналу отметил, что, по оценкам разведывательных служб стран-членов Европейского Союза, Россия сохраняет способность к ведению войны, особенно после возможного установления мира с Украиной. Он отметил, что российская военная экономика активно работает, а развитие военной инфраструктуры вблизи границ ЕС свидетельствует о наличии потенциальной угрозы, которую нельзя игнорировать.

Андрюс Кубилюс Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса У нас есть различные разведывательные службы государств-членов Европейского Союза, которые говорят, что Россия действительно способна вести войну, особенно после того, как будет установлен мир с Украиной. У них военная экономика, они производят много оружия, и цифры очень красноречивы. Они развивают военные структуры вблизи границ с Финляндией и в этом регионе, поэтому отрицать такую возможность было бы неправильно.

В то же время Кубилюс отметил, что на данный момент отсутствуют признаки непосредственной подготовки к нападению, в частности нет концентрации войск, подобной той, что предшествовала полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

По его словам, в долгосрочной перспективе необходимо учитывать различные сценарии развития событий, поскольку агрессия может проявляться не только в форме классического наземного вторжения, но и через использование дронов или ракет, что и обусловливает необходимость ускоренного укрепления оборонной готовности Европы.

На каком этапе находится инициатива "стена дронов" и что будет дальше?

После залета российских дронов в Польшу в сентябре 2025 года в Европе активизировалась идея о создании "стены дронов" от российской угрозы на востоке. 24 Канал расспросил у Кубилюса, в каком состоянии этот проект сейчас.

Андрюс Кубилюс объяснил, что сам термин "стена дронов" в Европе не всегда правильно воспринимали, поэтому сейчас его используют реже, однако работа над соответствующими оборонными проектами продолжается. Он отметил, что сейчас на столе есть две большие инициативы, и государства-члены должны до конца мая подать точное описание своих планов. В этом году была начата новая инициатива – EDPCIs (Европейские оборонные проекты общего интереса).

В рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) формируются условия для того, чтобы государства-члены могли согласовывать и реализовывать масштабные региональные проекты, в частности такие как "Европейский небесный щит" (European Sky Shield) или Eastern Flank Watch.



Андрюс Кубилюс / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Кубилюс также отметил, что в рамках рабочей программы уже предусмотрено финансирование этих общеевропейских проектов, а Украина, по его мнению, должна принимать в них участие как партнер.

Андрюс Кубилюс Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Некоторые европейцы не понимали терминологии "стена дронов". Я говорил: поезжайте в Украину – и вы увидите "стену дронов".

Также он уточнил, что первоочередной потребностью является создание качественной системы обнаружения, в частности для дронов типа "Шахед", а затем – поиск экономически эффективных средств их уничтожения, поскольку применять дорогие ракеты Patriot против беспилотников невозможно.

Отдельно Кубилюс подчеркнул важность систем боевого управления вроде Delta и отметил, что привлечение украинского опыта позволит Европе быстрее развивать эти проекты без повторного прохождения всех уроков, которые Украина уже получила в войне.

Обратите внимание! Поскольку европейский AI Act не распространяется на оборонные технологии, возникает риск появления регуляторного вакуума и несовместимых решений в сфере военного ИИ. В Еврокомиссии признают, что проблема шире и связана с общей фрагментацией оборонной промышленности – примером является производство 17 различных типов 155-мм снарядов. Поэтому основной акцент делается на стимулировании государств-членов и компаний к участию в совместных общеевропейских проектах.

Какая украинская технология больше всего поразила Европу в 2026 году?

Андрюс Кубилюс в разговоре с журналистами отметил, что Украина демонстрирует высокий уровень развития во многих технологических направлениях, поэтому выделить что-то одно сложно. Он подчеркнул, что украинские военные разработки уже признаются одними из самых современных в мире, в частности в сферах дронов, крылатых и перспективных баллистических ракет, а также систем противоракетной обороны.

Украина поражает всеми своими различными технологиями, поэтому я бы не выделял одну. Немецкий канцлер во время встречи с президентом Зеленским сказал, что Украина сейчас имеет самые передовые в мире военные технологии. Мы можем говорить о дронах, крылатые ракеты "Фламинго" и даже разработку баллистических ракет и систем противобаллистической обороны.

Андрюс Кубилюс отметил, что существует существенный разрыв в темпах производства между Россией, Украиной и Европой. По его словам, даже отдельные компании демонстрируют скорость масштабирования, которая превышает общеевропейские показатели, что ставит под сомнение эффективность нынешних подходов в ЕС:

В прошлом году Россия смогла произвести около 1200 крылатых ракет, и, возможно, все они были использованы против Украины. Европа производила до 300, тогда как компания Flamingo в этом году готова произвести 700. Поэтому я спрашиваю нашу промышленность, почему мы не движемся с такой же скоростью.

В то же время он отметил, что темпы развития украинского оборонного производства опережают европейские, и ЕС должен ускорять масштабирование собственной промышленности, учитывая опыт Украины.

Как Европа планирует преодолеть узкие места в производстве систем ПВО и ракет?

Андрюс Кубилюс в комментарии украинским медиа отметил, что Еврокомиссия прежде всего картирует все проблемы цепи поставок как во время поездок, так и в рамках постоянного анализа, а также просит компании предоставлять соответствующую информацию.

Он отметил, что пропелленты, взрывчатые вещества и другие критические компоненты требуют отдельных действий, а для поддержки производства важных элементов уже используются финансовые программы, в частности ASAP. В то же время он признал, что пока не может перечислить все узкие места, но Европа видит проблемы, а часть промышленности уже ищет собственные решения:

Мы картируем все проблемы цепи поставок. Безусловно, пропелленты, взрывчатые вещества – это одна из проблем, которая требует особых действий. И, конечно, у нас есть финансовые программы, например ASAP, чтобы поддерживать производство некоторых важных компонентов.

Кубилюс добавил, что часть компаний заявляет об отсутствии таких проблем, тогда как другие прямо жалуются на недостаток отдельных элементов, поэтому ситуацию нужно тщательно изучать.

Отдельно еврокомиссар обратил внимание на производство дронов, где критически важным компонентом является так называемый магнитный материал, поставки которого преимущественно связаны с Китаем, и именно над поиском решений для этих зависимостей Европа также работает.

Относительно сроков преодоления "бутылочных горлышек" он не назвал точных дат, отметив, что сначала нужно завершить картирование проблем, а дальше определить, как их преодолевать и какие отрасли готовы двигаться вперед.

Может ли Украина вместе с ведущими европейскими странами создать консорциум для противобаллистической обороны?

Еврокомиссар по обороне также рассказал журналистам, что во время поездок к различным производителям ракет европейская сторона уже побывала в Польше, Германии, Италии, Швеции, Франции, рассматривается возможность визита в Нидерланды (в частности в компанию Destinus) и Норвегию.

По его словам, все компании, с которыми состоялись встречи, проявили заинтересованность в создании совместных предприятий с Украиной для различных видов продукции, хотя с украинской стороны процесс, по мнению некоторых участников, продвигается слишком медленно, в частности в вопросе лицензий:

Все компании, которых мы слушали и которых видели, очень заинтересованы в том, чтобы создавать любые совместные предприятия с Украиной для всех различных продуктов. Поэтому для нас это было очень очевидно. Некоторые жалуются, что с украинской стороны это длится слишком долго.

Он добавил, что антибаллистические системы – это не только перехватчики или ракеты, но и радары и системы обнаружения, которые производят, в частности, компании вроде MBDA во Франции и Италии. По его мнению, именно такая кооперация может стать одним из практических путей развития совместных оборонных проектов, хотя он не стал называть конкретные компании, которые могли бы возглавить этот процесс.

Появятся ли в ЕС новые оборонные финансовые инструменты, в частности SAFE, и как изменится поддержка Украины?

Андрюс Кубилюс объяснил медиа, что Европейский Союз сейчас сосредоточен прежде всего на реализации уже имеющихся инструментов. Он отметил, что программа SAFE (Security Action for Europe) находится на финальной стадии предоставления кредитов, а подписание 19 соглашений с правительствами-партнерами должно состояться в течение ближайших недель, после чего средства начнут поступать в государственные бюджеты:

Мы сейчас реализуем имеющиеся или уже созданные инструменты. Например, сейчас финальная стадия предоставления SAFE-кредитов. Я еще не знаю, когда точно состоится торжественная церемония подписания 19 соглашений с правительствами-партнерами.

Также еврокомиссар уточнил, что ЕС надеется вскоре начать предоставлять большой кредит Украине, а также уже тестирует механизмы быстрой поставки, в частности в сфере дронов и ракет, используя, при необходимости, правительственные запасы с последующим их пополнением промышленностью.



Еврокомиссия / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Кубилюс отметил, что на рынок направляются значительные средства – около 200 миллиардов евро в течение одного года, что является очень большой суммой, однако проблема заключается в том, что финансирование растет быстрее, чем производство, создавая инфляционное давление на цены вооружений.

Отдельно он обратил внимание на следующую многолетнюю финансовую рамку ЕС (MFF), которую рассчитывают существенно увеличить в части оборонных расходов, а также на потребность Европы готовиться к замещению американских стратегических возможностей (хотя "ядерный зонтик" останется) – от разведданных и защищенной связи до космических сервисов – параллельно развивая собственные возможности, в частности программу ЕС по созданию собственной спутниковой системы связи IRIS2, воздушную дозаправку и авиаперевозки.