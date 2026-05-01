Рынок труда в Украине трансформируется под давлением войны: оборонные предприятия активно набирают персонал и сложно конкурируют с гражданским бизнесом, а IT-компании уже разрабатывают специальные программы для реинтеграции бывших военных. 24 Канал пообщался на событии "Работодатель года" с Валерием Решетняком, CEO Robota.ua, и Инной Измаиловой, Head of Talent Delivery в Intellias, и рассказывает об изменениях на рынке труда в оборонной сфере и для ветеранов.

Почему оборонная отрасль перетягивает кадры и сколько платит?

По словам Валерия Решетняка, CEO Robota.ua, спрос на работников в оборонном секторе продолжает стремительно расти – и эта отрасль привлекает специалистов сразу двумя козырями: официальным бронированием и конкурентными зарплатами.

Обратите внимание! Сборщики и монтажники дронов могут рассчитывать на 17–20 тысяч гривен, тогда как инженеры-разработчики получают 60–80 тысяч.

Отдельным преимуществом становится опыт ветеранов: человек, который недавно использовал ту или иную технику на поле боя, общается с военными на одном языке и ускоряет цикл тестирования новых разработок.

Валерий Решетняк CEO Robota.ua В чем уникальность Украины? Не в том, что мы имеем какие-то уникальные технологии, а в том, что у нас есть быстрое прототипирование, быстрое тестирование всех гипотез. И поэтому человек, который занимается разработками и взаимодействует с военными, которые их тестируют на поле боя – является очень ценным, поскольку он на одном языке общается с военными. Относительно гендерного баланса в такой сфере – он движется в сторону мужчин, которые имеют военный опыт.

Как IT-компании готовятся к возвращению своих военных?

Инна Измаилова, Head of Talent Delivery в Intellias, рассказала, что компания ввела полноценную программу адаптации для ветеранов, которая охватывает два ключевых направления: переосмысление технических компетенций и поддержку с социальными навыками.

Специалистам предлагают обновленный онбординг, дополнительные тренинги и сертификации, а при необходимости – полную переквалификацию внутри IT-сферы.

Параллельно к каждому такому сотруднику прикрепляют HR-специалиста, который сопровождает человека в процессе возвращения к мирной жизни.

Анна Измаилова Head of Talent Delivery в Intellias Еще одно направление связано с социальными навыками – мы понимаем, что таких специалистов нужно поддерживать и адаптировать к процессу возвращения и новым жизненным реалиям. HR-специалисты закрепляются за каждым таким работником, сопровождают его и отвечают на дополнительные вопросы. Также мы пересмотрели бенефитный пакет в соответствии с потребностями этого направления. Если раньше ветеранов у нас почти не было, то сейчас они появляются - в частности среди наших собственных сотрудников.

Рынок труда военного времени живет по новым правилам – говорится о том, что оборонная отрасль переписывает условия игры, предлагая бронирования и зарплаты, с которыми сложно конкурировать гражданскому бизнесу, а ветеранский опыт превращается в преимущество – и на заводе по производству дронов, и в IT-офисе.

Компании, которые уже сегодня строят системы адаптации и переквалификации, фактически инвестируют в собственное будущее, ведь с завершением войны поток ветеранов на рынок труда будет только расти, и готовность к этому станет одним из ключевых признаков зрелого работодателя.