Ринок праці в Україні трансформується під тиском війни: оборонні підприємства активно набирають персонал і складно конкурують з цивільним бізнесом, а IT-компанії вже розробляють спеціальні програми для реінтеграції колишніх військових. 24 Канал поспілкувався на події "Роботодавець року" із Валерієм Решетняком, CEO Robota.ua, та Інною Ізмаїловою, Head of Talent Delivery в Intellias, та розповідає про зміни на рину праці в оборонній сфері та для ветеранів.

Чому оборонна галузь перетягує кадри і скільки платить?

За словами Валерія Решетняка, CEO Robota.ua, попит на працівників в оборонному секторі продовжує стрімко зростати – і ця галузь приваблює фахівців одразу двома козирями: офіційним бронюванням та конкурентними зарплатами.

Зверніть увагу! Збирачі й монтажувальники дронів можуть розраховувати на 17–20 тисяч гривень, тоді як інженери-розробники отримують 60–80 тисяч.

Окремою перевагою стає досвід ветеранів: людина, яка нещодавно використовувала ту чи іншу техніку на полі бою, спілкується з військовими однією мовою і прискорює цикл тестування нових розробок.

Валерій Решетняк CEO Robota.ua В чому унікальність України? Не в тому, що ми маємо якісь унікальні технології, а в тому, що у нас є швидке прототипування, швидке тестування всіх гіпотез. І тому людина, яка займається розробками і взаємодіє з військовими, які їх тестують на полі бою – є дуже цінною, оскільки вона однією мовою спілкується з військовими. Щодо гендерного балансу в такій сфері – він рухається у бік чоловіків, які мають військовий досвід.

Як IT-компанії готуються до повернення своїх військових?

Інна Ізмаїлова, Head of Talent Delivery в Intellias, розповіла, що компанія запровадила повноцінну програму адаптації для ветеранів, яка охоплює два ключові напрями: переосмислення технічних компетенцій і підтримку з соціальними навичками.

Фахівцям пропонують оновлений онбординг, додаткові тренінги та сертифікації, а за потреби – повну перекваліфікацію всередині IT-сфери.

Паралельно до кожного такого співробітника прикріплюють HR-спеціаліста, який супроводжує людину в процесі повернення до мирного життя.

Iнна Ізмаїлова Head of Talent Delivery в Intellias Ще один напрям пов'язаний із соціальними навичками – ми розуміємо, що таких спеціалістів потрібно підтримувати й адаптувати до процесу повернення та нових життєвих реалій. HR-спеціалісти закріплюються за кожним таким працівником, супроводжують його та відповідають на додаткові запитання. Також ми переглянули бенефітний пакет відповідно до потреб цього напряму. Якщо раніше ветеранів у нас майже не було, то зараз вони з'являються — зокрема серед наших власних співробітників.

Ринок праці воєнного часу живе за новими правилами – мовиться про те, що оборонна галузь переписує умови гри, пропонуючи бронювання і зарплати, з якими складно конкурувати цивільному бізнесу, а ветеранський досвід перетворюється на перевагу – і на заводі з виробництва дронів, і в IT-офісі.

Компанії, які вже сьогодні будують системи адаптації та перекваліфікації, фактично інвестують у власне майбутнє, адже із завершенням війни потік ветеранів на ринок праці лише зростатиме, і готовність до цього стане однією з ключових ознак зрілого роботодавця.